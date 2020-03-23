Политика
ТАССЛидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии
Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на прошедших 22 марта выборах президента Абхазии 56,5% голосов избирателей, он избран президентом республики. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель Центризбиркома республики Тамаз Гогия.
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с чего всё началось
На сайте кабмина Абхазии сообщается, что исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба поздравил Аслана Бжания с предварительными результатами выборов в телефонном разговоре.vtomske.ru04:58
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Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
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Финансы
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Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
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Авто
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Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли. Об этом сообщает интернет-издание "Российская газета".
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В России продолжают принимать меры безопасности в связи с ситуацией по коронавирусу.