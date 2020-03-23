Политика

ТАССТАССЛидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии

Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на прошедших 22 марта выборах президента Абхазии 56,5% голосов избирателей, он избран президентом республики. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель Центризбиркома республики Тамаз Гогия.
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На сайте кабмина Абхазии сообщается
, что исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба поздравил Аслана Бжания с предварительными результатами выборов в телефонном разговоре.
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