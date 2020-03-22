Политика
BFM.ruНа президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания. По предварительным данным ЦИК, после обработки 100% протоколов он набирает 56,5% голосов избирателей, передает ТАСС.
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Штабы кандидатов подвели предварительные итоги выборов президента Абхазии
Sputnik Абхазиявчера в 16:30
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Происшествия
Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19
Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
Общество
Певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Общество
Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Новосибирске выросло до четырех
В Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Все заболевшие – женщины, вернувшиеся из заграничных поездок.
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высмеяла хейтеров за однотипные комментарии
Откровенная постельная сцена, которая была разыграна с участием Асмус и Янковского, вызвала настоящую бурю эмоций со стороны, как поклонников таланта актрисы, так и со стороны хейтеров.
Политика
МИД обвинил США в подкладывании мины под «Северный поток-2»
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва считает инсинуациями утверждения Вашингтона о якобы "российском энергетическом оружии".
Экономика
России прописали низкоуглеродное будущее
Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Общество
В Гидрометцентре пообещали потепление до плюс 15 градусов
В начале недели в европейской части России будет царить холодный антициклон, но к концу рабочей пятидневки температура повысится до плюс 15 градусов, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону
CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.
Общество
Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии
«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — заявил премьер (цитата по ТАСС).
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати не взял её на Мальдивы
Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати улетел на Мальдивы, в то время как она осталась дома с пятимесячным Ратмиром.
Кино
Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD покажет сразу две премьеры
Политика
Самолет ВКС доставил из Китая более 25 миллионов защитных масок
Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китая 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок, сообщили в Минобороны.
Спорт
Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио
Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Армия и оружие
Киевские боевики подрались из-за блиндажей: пять человек пострадали
Небоевые потери среди военнослужащих ВСУ продолжаются.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Общество
В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны
В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Общество
На Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом
По состоянию на 22:30 22 марта, на Украине официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Авто
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser
Как сообщает портал speedme.ru, новый Toyota Land Cruiser 300 дебютирует в июле или августе нынешнего года, спустя почти 62 года после премьеры самого первого внедорожника.
Спорт
Непомнящий стал лидером турнира претендентов
В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Фигурное катание