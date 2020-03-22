Политика

BFM.ruBFM.ruНа президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания. По предварительным данным ЦИК, после обработки 100% протоколов он набирает 56,5% голосов избирателей, передает ТАСС.
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Оппозиционер Бжания побеждает на выборах президента Абхазии с 56,5% голосов

ТАССвчера в 20:30

И.о. президента Абхазии поздравил Бжанию с победой на выборах

РИА Новостивчера в 16:34

Штабы кандидатов подвели предварительные итоги выборов президента Абхазии

Sputnik Абхазиявчера в 16:30

Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Интерфаксвчера в 20:04

В ЦИК Абхазии назвали предварительные итоги президентских выборов

RT на русскомвчера в 21:48

Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии

РБКвчера в 16:43

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Коммерсантъвчера в 17:10
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Происшествия

Пациент рассказал о ситуации в клинике, где лечат врача с COVID-19

Пациент главной краевой инфекционной больницы Ставрополья рассказал о ситуации в медучреждении после того, как туда попала врач, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости вчера в 12:24
Общество

Певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

DP.RU вчера в 12:11
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Известия вчера в 15:36
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Новосибирске выросло до четырех

В Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Все заболевшие – женщины, вернувшиеся из заграничных поездок.
Континент Сибирь Online 21 марта в 02:35
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:13
Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Интерфакс вчера в 19:32
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости 21 марта в 09:34
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Кристина Асмус высмеяла хейтеров за однотипные комментарии

Откровенная постельная сцена, которая была разыграна с участием Асмус и Янковского, вызвала настоящую бурю эмоций со стороны, как поклонников таланта актрисы, так и со стороны хейтеров.
Вокруг ТВ 20 марта в 02:51
Политика

МИД обвинил США в подкладывании мины под «Северный поток-2»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва считает инсинуациями утверждения Вашингтона о якобы "российском энергетическом оружии".
Московский Комсомолец 21 марта в 08:49
Экономика

России прописали низкоуглеродное будущее

Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Коммерсантъ вчера в 20:03
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Vprognoze.ru 21 марта в 12:51
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости вчера в 08:47
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК вчера в 11:18
Общество

В Гидрометцентре пообещали потепление до плюс 15 градусов

В начале недели в европейской части России будет царить холодный антициклон, но к концу рабочей пятидневки температура повысится до плюс 15 градусов, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 00:03
Политика

Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону

CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество

Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии

«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — заявил премьер (цитата по ТАСС).
РБК 21 марта в 06:14
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати не взял её на Мальдивы

Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати улетел на Мальдивы, в то время как она осталась дома с пятимесячным Ратмиром.
Discover24 вчера в 03:56
Кино

Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD покажет сразу две премьеры

Народные новости вчера в 13:14
Политика

Самолет ВКС доставил из Китая более 25 миллионов защитных масок

Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китая 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок, сообщили в Минобороны.
РИА Новости вчера в 23:06
Спорт

Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 00:21
Армия и оружие

Киевские боевики подрались из-за блиндажей: пять человек пострадали

Небоевые потери среди военнослужащих ВСУ продолжаются.
Новостной фронт вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru вчера в 18:31
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец 21 марта в 11:23
Общество

На Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 22:30 22 марта, на Украине официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Евразия Daily 00:32
Авто

Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser

Как сообщает портал speedme.ru, новый Toyota Land Cruiser 300 дебютирует в июле или августе нынешнего года, спустя почти 62 года после премьеры самого первого внедорожника.
Тарантас Ньюс 20 марта в 02:42
Спорт

Непомнящий стал лидером турнира претендентов

В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Спорт-Экспресс вчера в 12:16
Фигурное катание

Тарасова раскритиковала российских фигуристов за западную музыку

РИА Новости вчера в 22:26
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Аслан Георгиевич Бжания
Абхазский политик
Абхазский государственный и политический деятель. Генерал-майор; депутат VI созыва Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия. В прошлом - кандидат в президенты Республики Абхазия на выборах 2014 года, председатель Службы госбезопасности Республики Абхазия.
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