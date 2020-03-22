На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания. По предварительным данным ЦИК, после обработки 100% протоколов он набирает 56,5% голосов избирателей, передает ТАСС.

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

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