Политика
RT на русскомНа президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес
Представитель левоцентристской партии «Фронт для всех» Альберто Фернандес с результатом 47,3% набранных голосов лидирует на президентских выборах в Аргентине после обработки 75,4% бюллетеней. Об этом сообщает La Nacion в Twitter.
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Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса, я только что говорил с ним, я пригласил его на завтрак, потому что он должен начать процесс упорядоченного перехода, который принесет спокойствие всем аргентинцам. Главное - благополучие аргентинцев.
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В Аргентине должен пройти второй тур президентских выборов. Что может измениться в стране?
BFM.ru25 октября в 22:55
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