Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса, я только что говорил с ним, я пригласил его на завтрак, потому что он должен начать процесс упорядоченного перехода, который принесет спокойствие всем аргентинцам. Главное - благополучие аргентинцев.

Представитель левоцентристской партии «Фронт для всех» Альберто Фернандес с результатом 47,3% набранных голосов лидирует на президентских выборах в Аргентине после обработки 75,4% бюллетеней. Об этом сообщает La Nacion в Twitter.

На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес

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