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На президентских выборах в Белоруссии явка достигла 45,33%

Глава ЦИК Белорусии Лидия Ермошина озвучила данные о явке на президентских выборах. По ее словам, вместе с досрочным голосованием по состоянию на 10:00 (время совпадает с московским) свой гражданский долг исполнили 45,33% избирателей.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Явка на выборах президента Белоруссии на 10:00 составила 45,33%

Интерфакс04:10
РИА Новости

Явка на выборах президента Белоруссии составила 45,33% на 10.00

РИА Новости03:58
RT на русском

Явка на выборы в Белоруссии на 10:00 составила 45,33%

RT на русском04:05
Украина.ру

Лидерами досрочного голосования стали малые родины кандидатов в президенты Белоруссии

Украина.ру04:09
ТАСС

Явка избирателей на президентских выборах в Белоруссии на 10:00 составила 45,33%

ТАСС04:03
ИА Красная Весна

В Белоруссии на выборах президента проголосовали уже больше 45% избирателей

ИА Красная Весна04:54
Московский Комсомолец

Досрочно проголосовали на выборах в Белоруссии почти треть избирателей

Московский Комсомолецвчера в 02:30
КП - Беларусь

ЦИК: В Гомельской области проголосовало 54% избирателей, а на Могилевщине - более 49%

КП - Беларусь02:10

Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником
Российская газетавчера в 11:19
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
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«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томсквчера в 11:43

Быстров опроверг заявление Родченкова о допинге в «Зените»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал обвинения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в адрес бывшего врача петербургского клуба Сергея Пухова.
RT на русском05:05

МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Анкара, 8 августа 2020, 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции.
REGNUMвчера в 09:00
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Дегтярев сдаст в химчистку платье невесты, под которой обрушился мост

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с новобрачными из поселка Чегдомын, под которыми обрушился мост во время фотосессии, потребовал от местных властей предоставить ему документы о ремонте этого моста, а также распорядился забрать испорченное платье невесты в химчистку в Хабаровске, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости03:20
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Дегтярев не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Байкал2423:51
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