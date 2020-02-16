Происшествия
Вести.RuНа прихожан храма в столице напал мужчина с ножом
В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые. По сообщению "Интерфакса" со ссылкой на информированный источник, во время службы в храм на улице Бакунинской в Басманном районе столицы ворвался мужчина и напал на прихожан возле алтаря.
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