В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые. По сообщению "Интерфакса" со ссылкой на информированный источник, во время службы в храм на улице Бакунинской в Басманном районе столицы ворвался мужчина и напал на прихожан возле алтаря.

На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом

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