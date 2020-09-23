Люди без московского полиса ОМС смогут протестировать COVID-вакцину
Жители регионов России и иностранцы смогут поучаствовать в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса. Для этого необязательно иметь московский полис ОМС, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 23 сентября.В источнике
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Принять участие в исследовании вакцины от COVID-19 смогут жители всех регионов России и иностранцы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:40