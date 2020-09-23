Народные новости 9

Жители регионов России и иностранцы смогут поучаствовать в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса. Для этого необязательно иметь московский полис ОМС, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 23 сентября.