Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Люди без московского полиса ОМС смогут протестировать COVID-вакцину

Жители регионов России и иностранцы смогут поучаствовать в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса. Для этого необязательно иметь московский полис ОМС, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 23 сентября.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

В Москве можно будет привиться от COVID-19 без столичного полиса ОМС

RT на русском03:51
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Принять участие в исследовании вакцины от COVID-19 смогут жители всех регионов России и иностранцы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:40
РИАМО

Жители регионов и иностранцы смогут участвовать в исследовании вакцины от Covid в Москве

РИАМО03:14
РИА Новости

В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС

РИА Новости03:10
ТАСС

На прививку от коронавируса в Москве можно будет записаться без столичного полиса ОМС

ТАСС02:52
Москва 24

Горожане без столичного полиса ОМС смогут поучаствовать в исследовании вакцины от COVID-19

Москва 2402:41
РБК

Участвовать в испытаниях вакцины от COVID разрешили без столичного полиса

РБК03:44

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъвчера в 10:22
982

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
1K

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
833

Взятки гладки: бывшая алтайская чиновница отделалась штрафом

По итогам судебного разбирательства за получении взятки в особо крупном размере суд назначил бывшей чиновнице наказание в виде штрафа в размере четыре миллиона 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должность сроком на пять лет.
REGNUM01:16
23