Футбол

Комсомольская правдаКомсомольская правдаНа приз Льва Яшина претендуют 10 вратарей

С этого года учрежден и отдельный приз для лучшего вратаря мира, который носит имя Льва Яшина. Яшин, который France Football признан лучшим голкипером ХХ века, до сих пор остается единственным вратарем, кто смог в 1963 году отобрать «Золотой мяч» у всех полевых игроков.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Алисон назвал качества, которые бы позаимствовал у Эдерсона и тер Штегена

Чемпионат03:59

Стали известны претенденты на награду Льва Яшина от издания France Football

Sportbox.RUвчера в 16:00

Объявлены номинанты на награду лучшему вратарю имени Льва Яшина

Sport.ruвчера в 16:28

Объявлены претенденты на награду имени Яшина

Газета.Ruвчера в 16:17

Названы претенденты на первый в истории приз «Вратарь года имени Яшина»

Спорт-Экспрессвчера в 16:11

France Football назвал номинантов на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина

Sport24.ruвчера в 16:03

Номинанты на «Золотой мяч», поражение «Арсенала», 14-я победа ЦСКА и другие новости утра

Sports.ru00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 14:03, Вашингтон
Авто

Обновленный пикап Nissan Titan XD лишился дизеля

Picsnews.net 05:55
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»

Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru 07:35
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США применить военную силу против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты готовы к применению военной силы против Турции, однако не указал, при каком условии.
Life.ru вчера в 16:58
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ 09:01
Политика

Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»

ТВ Центр вчера в 11:12
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

РБК 11:00
Политика

Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина.
РБК 12:11
Шоу-бизнес

Мама Тимати набила татуировку в честь второго внука

Сегодня Симона Яковлевна сообщила подписчикам о том, что сделала татуировку в честь внука. Римскими цифрами ей набили дату рождения Ратмира.
StarHit.ru 09:00
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

Российский ледокол подал сигнал SOS у западного побережья Норвегии.
ТАСС 02:56
Экономика

Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ

По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Российская газета 07:03
Армия и оружие

Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики разработать ответные меры на размещение в Литве американских танков.
Lenta.ru 13:43
Политика

Путин назначил нового главу СПЧ России

Лидер РФ Владимир Путин назначил нового главу Совета при президенте России по развитию гражданского общества страны.
Sputnik Таджикистан вчера в 10:02
Общество

В Японии прошла интронизация нового императора

В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 06:17
Наука

В Китае определили структуру вируса африканской чумы свиней

Китайские ученые определили структуру вируса африканской чумы свиней (АЧС).
ТАСС Наука 10:21
Политика

Шойгу назвал главной задачей переговоров Путина и Эрдогана прекращение боев в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об основной задаче, которая была поставлена в ходе переговоров Турции и России.
Политическая Экспертиза 13:56
Гаджеты

Предстал на новых рендерах смартфон iPhone 2020

Evo-rus.com 10:20
Политика

В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран

Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
Кубань 24 вчера в 10:50
Здоровье

Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
РИА Новости 09:47
Футбол

«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

REGNUM 06:15
Общество

Суд в Киеве снял подозрения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова

Московский Комсомолец 11:50
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на гречку

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Известия 06:19
Происшествия

Самарский подросток проглотил воздушный шарик и скончался

По предварительным данным, школьник надувал воздушный шарик. Случайно проглотив его, подросток задохнулся и погиб.
REGNUM 12:10
Футбол

Смольников работал в общей группе «Зенита» перед матчем с «Лейпцигом»

Sportbox.RU 13:15
Происшествия

В Москве умерла дочь иранского посла

RT на русском 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное