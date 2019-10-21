Футбол
Комсомольская правдаНа приз Льва Яшина претендуют 10 вратарей
С этого года учрежден и отдельный приз для лучшего вратаря мира, который носит имя Льва Яшина. Яшин, который France Football признан лучшим голкипером ХХ века, до сих пор остается единственным вратарем, кто смог в 1963 году отобрать «Золотой мяч» у всех полевых игроков.
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Авто
Обновленный пикап Nissan Titan XD лишился дизеля
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»
Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США применить военную силу против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты готовы к применению военной силы против Турции, однако не указал, при каком условии.
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Политика
Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»
Политика
Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина.
Шоу-бизнес
Мама Тимати набила татуировку в честь второго внука
Сегодня Симона Яковлевна сообщила подписчикам о том, что сделала татуировку в честь внука. Римскими цифрами ей набили дату рождения Ратмира.
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Российский ледокол подал сигнал SOS у западного побережья Норвегии.
Экономика
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Армия и оружие
Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики разработать ответные меры на размещение в Литве американских танков.
Политика
Путин назначил нового главу СПЧ России
Лидер РФ Владимир Путин назначил нового главу Совета при президенте России по развитию гражданского общества страны.
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
Наука
В Китае определили структуру вируса африканской чумы свиней
Китайские ученые определили структуру вируса африканской чумы свиней (АЧС).
Политика
Шойгу назвал главной задачей переговоров Путина и Эрдогана прекращение боев в Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об основной задаче, которая была поставлена в ходе переговоров Турции и России.
Гаджеты
Предстал на новых рендерах смартфон iPhone 2020
Политика
В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран
Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
Здоровье
Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
Общество
Суд в Киеве снял подозрения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Происшествия
Самарский подросток проглотил воздушный шарик и скончался
По предварительным данным, школьник надувал воздушный шарик. Случайно проглотив его, подросток задохнулся и погиб.
Происшествия