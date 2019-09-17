Общество

REGNUMREGNUMВ России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
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На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, «концептуально» поддержан в правительстве.
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