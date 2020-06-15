Общество

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаНа продажу выставлена база якобы с личными данными 115 тысяч россиян

В свободную продажу в России была выставлена база данных, содержащая личную информацию россиян, которые из-за пандемии застряли за границей и вернулись впоследствии на родину. Подлинность базы не подтверждена, рассказал основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян.
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Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян

На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, впервые объявление появилось в конце апреля.
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Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
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Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2019 года.
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Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

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«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Сеть микроблогов Twitter заблокировала официальный аккаунт Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
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В голосовании по Конституции России смогут участвовать жители ДНР

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