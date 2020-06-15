Общество
Радио Комсомольская правдаНа продажу выставлена база якобы с личными данными 115 тысяч россиян
В свободную продажу в России была выставлена база данных, содержащая личную информацию россиян, которые из-за пандемии застряли за границей и вернулись впоследствии на родину. Подлинность базы не подтверждена, рассказал основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян.
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с чего всё началось
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, впервые объявление появилось в конце апреля.РИА Новости07:36
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