Общество
Вести.RuНа продажу выставлены данные миллиона московских автомобилистов
В сети за 1,5 тысячи долларов выставлена на продажу база личных данных около 1 миллиона водителей Москвы и Подмосковья. Среди данных – от VIN-коды и номера паспортов транспортного средства (ПТС) до имен и телефонов владельцев автомобилей.
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с чего всё началось
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс. В ней содержатся VIN-коды и номера паспортов транспортного средства (ПТС), а также имена и телефоны владельцев автомобилей.Коммерсантъвчера в 17:57
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Происшествия
В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход
Российская газета 06:11
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Технологии
Обновление Windows 10 стало причиной замедления работы компьютеров
В компании Microsoft отмечают, что знают о проблеме, но пока не могут установить причину замедления работы после внедрения пакета обновления.
Evo-rus.com 06:11
Общество
Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов сдали два участника, на 300 – 26
Единый госэкзамен на 400 баллов в 2020 году сдали два участника, на 300 баллов – 26 человек, следует из презентации, демонстрируемой на пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
РИА Новости 04:53
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании
Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
Происшествия
В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре
«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия 06:09
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Армия и оружие
Немецкое СМИ поставило под вопрос существование НАТО
После отдаления Соединенных Штатов от НАТО страны, бывшие союзниками, начали постепенно расходиться по сторонам, что ставит существование организации под угрозу.
Политика Сегодня 02:36
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform 02:18
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Космос
НАСА показало вылавливание Crew Dragon из Мексиканского залива
НАСА выложило в Twitter видео, на котором показано вылавливание космического корабля Crew Dragon из Мексиканского залива и его погрузка на платформу Go Navigator.
Lenta.ru 04:13
Политика
Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.
REGNUM 05:07
Авто
Эксперт дал советы по выгодной продаже автомобиля
Своими рекомендациями по продаже авто поделился автоэксперт Вячеслав Субботин.
ФАН 04:55
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Общество
После визита в Германию серьезно заболел бывший папа Римский
Серьезное заболевание обнаружили у бывшего папы Римского Бенедикта XVI.
Цензуры.Нет 05:28
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
Происшествия
Во время конфликта в Сосновом Бору инженер выстрелил в соседа по даче
Поначалу мужчины вели словесную перебранку, а после один из них – 62-летний инженер одного из местных предприятий, достал травматический пистолет и выстрелил в шею своему оппоненту.
Online47.ru 05:34
Экономика
Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников
Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ.
Политическая Экспертиза 04:57
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Из опубликованной структуры денежных доходов за второй квартал текущего года следует, что доля предпринимательских доходов снизилась больше всего (с 5,9 до 3,5%), в то время как традиционно доминирующая доля заработной платы выросла с 63,5% в первом квартале до 65,3% во втором.
Профиль 01:28
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
Авто
С начала лета по Крымскому мосту проехало свыше миллиона машин
За июнь и июль через Крымский мост проехало более миллиона грузовых и легковых автомобилей.
Городовой 03:13
Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Политика
Microsoft объявила о планах купить бизнес TikTok в США
"После разговора между генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой с президентом Дональдом Трампом Microsoft готова продолжить переговоры о покупке TikTok в Соединенных Штатах", — сказано в публикации.
Вести.Ru вчера в 23:48
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержан бывший глава районной администрации
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Советского района Владимира Исаева.
Российская газета 06:33
Происшествия
В МВД опровергли взлом баз данных российских водителей
Ранее 3 августа «Коммерсантъ» сообщил, что в сети выставили на продажу личные данные примерно одного миллиона водителей Москвы и Подмосковья.
Lenta.ru 05:39