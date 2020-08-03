Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс. В ней содержатся VIN-коды и номера паспортов транспортного средства (ПТС), а также имена и телефоны владельцев автомобилей.

с чего всё началось

В сети за 1,5 тысячи долларов выставлена на продажу база личных данных около 1 миллиона водителей Москвы и Подмосковья. Среди данных – от VIN-коды и номера паспортов транспортного средства (ПТС) до имен и телефонов владельцев автомобилей.

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