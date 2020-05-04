с чего всё началось

Российский фонд технологического развития получит 10 млрд рублей на предоставление займов по проектам борьбы с коронавирусом, передает ТАСС. Речь идет о субсидировании не менее 20 проектов производства лекарств, оборудования, средств защиты, а также их закупки за границей.

На проекты по борьбе с коронавирусом в России выделено 10 млрд рублей

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