Происшествия
ИзвестияСК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте
REGNUM вчера в 11:06
Общество
В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
RT на русском 16:13
Здоровье
Профсоюз учителей просит создать финансовые и иные условия для работы на госэкзамене
Профсоюз учителей просит создать финансовые и иные условия для работы на госэкзамене Профсоюз «Учитель» просит создать педагогам условия для работы на пунктах приема ЕГЭ.
Коммерсантъ 18:37
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 14 июня в 11:24
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
Политика
На Украине компания McDonald’s попала в «языковой» скандал
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM В электронном меню сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине отсутствует русский язык, сообщило 15 июня издание Strana.ua.
REGNUM вчера в 15:01
Киберспорт
Square Enix анонсировала ритм-игру Kingdom Hearts: Melody of Memory
16 июня компания Square Enix представила Kingdom Hearts: Melody of Memory — это спин-офф JRPG Kingdom Hearts, выполненный в жанре ритм-игры.
CyberSport.ru 12:06
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
Общество
Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Общество
В России начинаются испытания вакцины от коронавируса
Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.
RT на русском 18:42
Политика
Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали
Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело вчера в 23:17
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото
По представленным материалам становится заметно, что новый автомобиль будет напоминать последнее поколение кроссовера RAV4.
Car.ru 03:06
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Футбол
«Барселона» одержала победу над «Леганесом»
Счёт в матче после передачи испанского защитника «Барселоны» Фирпо Хуниора открыл форвард Анссумане Фати.
ГЛАС.RU 18:00
Политика
Дональд Трамп предложил реформу американской полиции
Дональд Трамп предложил реформу американской полиции Президент США Дональд Трамп обнародовал указ, который должен был, с одной стороны, реформировать полицию, удовлетворив тем самым требования протестующих, а с другой — не вызвать раздражения у стражей порядка.
Коммерсантъ 14:43
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
РИА Новости 09:47
Происшествия
Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
Армия и оружие
В Сети оказался план вторжения Турции в Грецию и Армению
Ко всему прочему, в документе упоминается о военном вторжении в Армению.
Evo-rus.com 14:10
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
Технологии
ЦРУ объяснило крупнейшую утечку данных в 2016 году
Сотрудники элитного подразделения ЦРУ, которые разрабатывают различные хакерские инструменты, допустили утечку крупнейшей серии сверхсекретных материалов Vault 7, так как сконцентрировались на создании кибероружия в ущерб защите собственных систем, следует из внутреннего отчета ведомства.
Взгляд.ру 14:02
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия 13:59
Наука
Российские хирурги смогут использовать при операциях роботов отечественного производства
Алгоритмы передач команд от джойстика управления, находящегося у врача, к рукам робота будут созданы специалистами КЭТЗ.
3DNews 12:42