Общество

Долг.рфДолг.рфНа работающих из дома россиян хакеры готовят кибератаку

2 фото
Международная компания Group-IB, занимающаяся отражением кибератак, видит угрозы в массовом переводе сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса. Организация считает, что хакеры попытаются взломать персональные компьютеры работников.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Group-IB ожидает роста числа кибератак на компьютеры сотрудников, работающих из дома

Коммерсантъвчера в 09:56

Эксперты заявили о риске кибератак во время работы на «удаленке»

Rambler News Serviceвчера в 09:09

На работающих из дома россиян хакеры готовят кибератаку

Долг.рфвчера в 10:19

Исследование: на компьютеры российских удаленщиков может обрушиться волна кибератак

Плюс один +1вчера в 11:51

Кибербезопасность в эпоху COVID-19: рекомендации Group-IB

Плас04:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Политика

Конституционный суд России признал законными поправки в основной закон

Президент России инициировал внесение поправок в Конституцию во время своего послания Федеральному Собранию.
ИА Крыминформ 16 марта в 09:47
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Футбол

«Бавария» готова продать летом Толиссо, Боатенга и Хави Мартинеса

По информации Sport Bild, мюнхенский клуб готов продать защитника Джерома Боатенга и хавбеков Хави Мартинеса и Корантена Толиссо.
Sports.ru 03:59
Общество

В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах

Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.
REGNUM вчера в 23:16
Общество

СМИ назвали возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Многие европейские туристы могли заразиться коронавирусом нового типа на австрийском горнолыжном курорте Ишгль.
Rambler News Service 04:25
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Происшествия

В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Газета.Ru 04:20
Происшествия

В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Общество

Суд отправил екатеринбургского депутата в колонию

JustMedia 03:53
Культура

Герои «Ну, погоди!» отправятся на горный курорт «Роза Хутор»

Популярный российский горнолыжный курорт «Роза Хутор» подписал соглашение о сотрудничестве по созданию новых серий мультсериала «Ну, погоди!» с анимационной студией «Союзмультфильм».
Фильм Про вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова приняла Джигана обратно

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.
News.ru вчера в 16:15
Гаджеты

Redmi K30 Pro стал официальным смартфоном «Форсажа-9»

Redmi, дочерняя компания Xiaomi, сообщила о том, что она стала партнером фильма Форсаж 9, в котором будет рекламироваться новый флагманский гаджет фирмы.
iReactor 04:13
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:49
Общество

«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 03:13
Шоу-бизнес

Собчак показала, как встречает Константина Богомолова с работы

В личном Instagram-аккаунте Ксения Собчак показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
RuNews24.ru вчера в 07:09
Общество

Британец выиграл почти $70 млн в лотерею

Житель Великобритании выиграл 57 млн фунтов стерлингов ($69,2 млн ) в лотерею EuroMillions ("Евромиллионы").
Газета.Ru 02:13
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Здоровье

Врачи дали советы пожилым по защите от коронавируса

Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации пожилым россиянам, как защититься от инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 12:31
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Гаджеты

Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

Astera 16 марта в 16:07
Религия

Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса

Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Агентство Телеграф вчера в 06:20
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия вчера в 06:28
Общество

Первый заразившийся коронавирусом красноярец записал видеообращение

Первый заразившийся коронавирусом житель Красноярского края призвал всех прилетевших из стран Европы туристов пройти обследование.
Вести.Ru 03:38
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Гаджеты

AMD представила 7-нм процессоры Ryzen 4000

Американская компания AMD презентовала новое поколение 7-нм процессоров Ryzen 4000, которые основаны на архитектуре Zen 2. Чипы относят к семейству Renoir.
Live24 вчера в 10:48
Здоровье

Обнародованы последние сведения о коронавирусе на 15 марта

Всего на настоящее время коронавирус лишил жизни 5399 человек. Коронавирус COVID-19 был выявлен в 122 государствах мира.
News-24.ru 15 марта в 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное