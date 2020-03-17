Общество
Долг.рфНа работающих из дома россиян хакеры готовят кибератаку
Международная компания Group-IB, занимающаяся отражением кибератак, видит угрозы в массовом переводе сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса. Организация считает, что хакеры попытаются взломать персональные компьютеры работников.
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Group-IB ожидает роста числа кибератак на компьютеры сотрудников, работающих из дома
Коммерсантъвчера в 09:56
Исследование: на компьютеры российских удаленщиков может обрушиться волна кибератак
Плюс один +1вчера в 11:51
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Политика
Конституционный суд России признал законными поправки в основной закон
Президент России инициировал внесение поправок в Конституцию во время своего послания Федеральному Собранию.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Футбол
«Бавария» готова продать летом Толиссо, Боатенга и Хави Мартинеса
По информации Sport Bild, мюнхенский клуб готов продать защитника Джерома Боатенга и хавбеков Хави Мартинеса и Корантена Толиссо.
Общество
В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах
Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.
Общество
СМИ назвали возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Многие европейские туристы могли заразиться коронавирусом нового типа на австрийском горнолыжном курорте Ишгль.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Происшествия
В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую
В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Общество
Суд отправил екатеринбургского депутата в колонию
Культура
Герои «Ну, погоди!» отправятся на горный курорт «Роза Хутор»
Популярный российский горнолыжный курорт «Роза Хутор» подписал соглашение о сотрудничестве по созданию новых серий мультсериала «Ну, погоди!» с анимационной студией «Союзмультфильм».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова приняла Джигана обратно
Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.
Гаджеты
Redmi K30 Pro стал официальным смартфоном «Форсажа-9»
Redmi, дочерняя компания Xiaomi, сообщила о том, что она стала партнером фильма Форсаж 9, в котором будет рекламироваться новый флагманский гаджет фирмы.
Финансы
Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян
Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Собчак показала, как встречает Константина Богомолова с работы
В личном Instagram-аккаунте Ксения Собчак показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
Общество
Британец выиграл почти $70 млн в лотерею
Житель Великобритании выиграл 57 млн фунтов стерлингов ($69,2 млн ) в лотерею EuroMillions ("Евромиллионы").
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Врачи дали советы пожилым по защите от коронавируса
Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации пожилым россиянам, как защититься от инфекции.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Религия
Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса
Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Общество
Первый заразившийся коронавирусом красноярец записал видеообращение
Первый заразившийся коронавирусом житель Красноярского края призвал всех прилетевших из стран Европы туристов пройти обследование.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Гаджеты
AMD представила 7-нм процессоры Ryzen 4000
Американская компания AMD презентовала новое поколение 7-нм процессоров Ryzen 4000, которые основаны на архитектуре Zen 2. Чипы относят к семейству Renoir.
Здоровье
Обнародованы последние сведения о коронавирусе на 15 марта
Всего на настоящее время коронавирус лишил жизни 5399 человек. Коронавирус COVID-19 был выявлен в 122 государствах мира.