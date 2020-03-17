Международная компания Group-IB, занимающаяся отражением кибератак, видит угрозы в массовом переводе сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса. Организация считает, что хакеры попытаются взломать персональные компьютеры работников.

На работающих из дома россиян хакеры готовят кибератаку

Общество В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.

Происшествия В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.

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