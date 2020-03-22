Космос

REGNUMREGNUMНа ракете «Союз» выведены на орбиту 34 спутника OneWeb

Лондон, 22 марта 2020, 03:13 — REGNUM Российская ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовав с Байконура, вывела на околоземную орбиту 34 спутника связи английской компании OneWeb. Об этом написано в сообщении компании в Twitter.
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Рогозин сообщил об успешном выводе на орбиту всех спутников OneWeb

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Cпутники OneWeb выведены на орбиту

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Более 30 спутников связи OneWeb успешно вывели на орбиту

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На ракете «Союз» выведены на орбиту 34 спутника OneWeb

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Разгонный блок «Фрегат-М» с 34 спутниками OneWeb отделился от третьей ступени ракеты «Союз»

Эхо Москвывчера в 13:33
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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

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Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
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В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
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Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

По данным ассоциации, потеря обоняния развивается в 10-15% случаях при любых коронавирусных инфекциях или при более чем 200 известных вирусах.
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В Абхазии начались выборы президента

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DC опубликовал трейлер второго сезона «Харли Квинн»

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Почти 800 человек умерли за сутки от коронавируса в Италии

793 человека умерли в Италии за сутки в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и его последствий.
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Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель

Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
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Театр на Васильевском покажет новый спектакль в онлайн-трансляции

В прямой трансляции зрителям представят премьеру спектакля "Сон в летнюю ночь", поставленную по комедии Шекспира.
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Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни Uno группы Little Big.
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Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
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Второй пациент с COVID-19 в Югре вернулся из путешествия по Европе

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В Архангельске сел «заминированный» самолет

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва - Архангельск, приземлился в аэропорту назначения, полученное сообщение о его "минировании" оказалось ложным.
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Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

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Турецкий актер Бурак Озчивит возмутил русских фанатов Халита Эргенча

Популярный турецкий актер Бурак Озчивит возмутил русских фанатов известного турецкого актера Халита Эргенча тем, что стал самым высокооплачиваемым актером Турции.
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Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
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США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
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Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
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Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
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РБК 20 марта в 17:00
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Японская компания рассказала о том, какие именно кроссоверы покупали россияне.
Российская газета 20 марта в 11:03
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