Лондон, 22 марта 2020, 03:13 — REGNUM Российская ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовав с Байконура, вывела на околоземную орбиту 34 спутника связи английской компании OneWeb. Об этом написано в сообщении компании в Twitter.

На ракете «Союз» выведены на орбиту 34 спутника OneWeb

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