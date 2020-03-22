Космос
REGNUMНа ракете «Союз» выведены на орбиту 34 спутника OneWeb
Лондон, 22 марта 2020, 03:13 — REGNUM Российская ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовав с Байконура, вывела на околоземную орбиту 34 спутника связи английской компании OneWeb. Об этом написано в сообщении компании в Twitter.
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Разгонный блок «Фрегат-М» с 34 спутниками OneWeb отделился от третьей ступени ракеты «Союз»
Эхо Москвывчера в 13:33
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