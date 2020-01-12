Происшествия
РБКНа ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик
В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки. Мотоцикл Гонсалвеша упал в районе 276-го км спецучастка, соединяющего столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд и Вади Аль-Давасир.
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Здоровье
Медики рассказали о признаке диабета, который появляется во время еды
Как объясняет Diabetes.co.uk, при диабете глюкоза из крови не может попасть в клетки из-за резистентности к инсулину или в результате нехватки этого вещества.
Спорт
Качанова завоевала серебро ЧЕ на дистанции 1000 м, у Шиховой бронза
Россиянка Дарья Качанова завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене.
Политика
Владислав Сурков приехал в Абхазию
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Политика
Владимир Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
Очень опасным процессом назвал президент РФ Владимир Путин переброс большого количества наемников из сирийской зоны Идлиба в Ливию.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Хоккей
Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Здоровье
Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний
По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
Футбол
«Сампдория» разбила «Брешию», «Фиорентина» победила СПАЛ
«Удинезе» в родных стенах разгромил «Сассуоло», «Сампдория» дома разбила «Брешию», а «Торино» и «Фиорентина» на своих полях минимально переиграли «Болонью» и СПАЛ соответственно.
Политика
Сторонник Майдана разочаровался в украинских «патриотах»
По мнению Касьянова, украинские «патриоты» на самом деле лишь обслуживают «интересы хозяина».
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Политика
Президент Чехии призвал не переносить памятник маршалу Коневу в Праге
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге необходимо сохранить на прежнем месте, считает президент Чехии Милош Земан.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Экономика
Борис Ротенберг продолжает судиться со скандинавскими банками
13 января суд в Хельсинки вынесет решение по искам бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказываются обслуживать его счета из-за санкций США, сообщает Bloomberg.
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Здоровье
Врач назвал продукты, провоцирующие рак и болезни сердца
Список продуктов, которые стоит исключить из рациона чтобы минимизировать риск развития онкологии и болезней сердца, озвучил известный в Египте кардиолог Джамал Шаабан.
Космос
В Млечном Пути найдена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
В основу исследования легли данные, полученные европейским космическим аппаратом Gaia. Он измерил положение и движение звезд Млечного Пути.
Политика
Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих
Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Биатлон
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл вторую личную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.