Происшествия

РБКРБКНа ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик

В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки. Мотоцикл Гонсалвеша упал в районе 276-го км спецучастка, соединяющего столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд и Вади Аль-Давасир.
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