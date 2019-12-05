Экономика
Российская газетаНа развитие экономики из ФНБ будет выделено 1 триллион рублей
Для стимулирования российской экономики будет выделено примерно 1 триллион рублей. Эти деньги будут взяты из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам и радиостанциям.
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Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Спорт
Эксперты считают, что данные лаборатории менял Родченков из США
Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева считает, что данные московской антидопинговой лаборатории как минимум в течение полугода менялись бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами из США.
Общество
Медведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно
Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов.
Религия
Киселев призывает РПЦ разрешить верующим ЭКО и суррогатное материнство
Русская православная церковь могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей, заявил телеведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев.
Происшествия
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку
В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Футбол
Слуцкий может возглавить греческий АЕК
Экс-тренер ЦСКА и голландского «Витесса» Леонид Слуцки может возглавить греческий АЕК, сообщает «Бизнес Online».
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политика
Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию
Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию Помощник украинского президента Андрей Ермак, отвечающий в офисе президента за отношения с Россией и курирующий урегулирование конфликта в Донбассе, призвал не снимать с России санкции до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Общество
Госдума изменяет маркировку книг, фильмов и игр
Законопроект о новых правилах возрастной маркировки произведений искусства и литературы Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.
Общество
Дума распространила налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов
Госдума приняла закон, распространяющий налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов страны.
Экономика
Союз автостраховщиков опроверг информацию о резком росте тарифов ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг сообщения о том, что он спрогнозировал повышение стоимости полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в результате принятия нового закона.
Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов из Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила высылку российских дипломатов.
Общество
От Абызова и двух сотрудников его бывшей компании потребовали ₽34 млрд
В Арбитражный суд Москвы поступило заявление от компании «СУПТР-10» о привлечении к обязательствам на сумму более 34 млрд руб. основателя обанкротившейся «Группы Е4» Михаила Абызова, а также двух ее сотрудников.
Шоу-бизнес
Петров впервые выложил фото со Стасей Милославской
Любопытно, что Петров и Милославская уже играли мужа и жену в кино, после чего и стали встречаться.
Происшествия
В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин
В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала во всей красе, как кормит сына грудью
Регина Тодоренко показала во всей красе, как кормит сына грудью Сегодня сын Регины Тодоренко празднует день рождения.
Армия и оружие
Путин заявил, что РФ выступает против милитаризации космоса
Россия выступает против милитаризации космоса.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Экономика
«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой экономики
Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
Политика
Путин назначил Садовничего ректором МГУ еще на пять лет
Другим указом Путин продлил на пять лет полномочия Николая Кропачева на посту ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Музыка
Максим Покровский: «Российская нация деградирует: ее убивают алкоголизм и нищета»
В этом году группа Максима Покровского «Ногу Свело!» отметила 25-летие хита «Хару мамбуру».