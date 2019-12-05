Для стимулирования российской экономики будет выделено примерно 1 триллион рублей. Эти деньги будут взяты из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам и радиостанциям.

На развитие экономики из ФНБ будет выделено 1 триллион рублей

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