Экономика
Российская газетаНа развитие экономики из ФНБ будет выделено 1 триллион рублей
Для стимулирования российской экономики будет выделено примерно 1 триллион рублей. Эти деньги будут взяты из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам и радиостанциям.
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Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине
Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева
Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Наука
Создана ежемесячная противозачаточная таблетка
Политика
Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам
Власти Украины планируют запретить своим гражданам страны ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении, заявил директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Происшествия
ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель
Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Футбол
БК «Олимп»: «Арсенал» выиграет в первом матче после увольнения Эмери
Аналитики БК «Олимп» считают, что хозяева смогут прервать безвыигрышную серию и предлагают поставить на победу «Арсенала» с форой (-1) за 1,94.
Политика
Путин заявил о готовности продлить СНВ-3
«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Политика
Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся
Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится.
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде
Француженка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Политика
Посла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Политика
Зеленский во время телефонного разговора со Скабеевой бросил трубку
Президент Украины Владимир Зеленский отказался продолжить беседу по телефону с российской журналисткой, ведущей программы «60 минут» Ольгой Скабеевой.
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Общество
В России показали раскрытый ядерный чемоданчик
Футбол
Артем Дзюба: «В Сан-Марино слышал фашистские выкрики»
Капитан сборной России, форвард «Зенита» дал эксклюзивное интервью «СЭ»: о победе над «Спартаком» (1:0), ситуации с фанатами и жеребьевке Евро-2020 Дзюба выиграл бой.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло уже около года принимает гормоны, готовясь к операции по смене пола.
Происшествия
Ростовского бизнесмена Вадима Варшавского осудили на 3,5 года колонии
Бывшего генедиректора Ростовского электрометаллургического завода Вадима Варшавского осудили на 3,5 года колонии общего режима по делу за неуплату налогов.