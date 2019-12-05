Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНа развитие экономики из ФНБ будет выделено 1 триллион рублей

Для стимулирования российской экономики будет выделено примерно 1 триллион рублей. Эти деньги будут взяты из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам и радиостанциям.
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Правительство выделит из ФНБ 1 трлн рублей на развитие экономики России

ФАН04:20

На инвестиционные проекты из ФНБ в ближайшие годы направят около 1 трлн рублей

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Раскрыты подробности трат главной кубышки России

Lenta.ru04:53

Медведев объявил о мерах «по распечатыванию кубышки»

РБК04:42

Медведев пообещал израсходовать из ФНБ триллион рублей

Московский Комсомолец04:31

Медведев пообещал «распечатать» ФНБ на триллион рублей

Национальная служба новостей04:22

Экономист усомнился в успехах озвученных Медведевым идей

REGNUM11:46
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Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Общество

США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине

Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Вести.Ru 11:30
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Наука

Создана ежемесячная противозачаточная таблетка

Хайтек+ 06:30
Политика

Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

Власти Украины планируют запретить своим гражданам страны ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении, заявил директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.
Газета.Ru 10:36
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском вчера в 10:24
Происшествия

ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель

Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
РБК 11:43
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Футбол

БК «Олимп»: «Арсенал» выиграет в первом матче после увольнения Эмери

Аналитики БК «Олимп» считают, что хозяева смогут прервать безвыигрышную серию и предлагают поставить на победу «Арсенала» с форой (-1) за 1,94.
Metaratings 10:25
Политика

Путин заявил о готовности продлить СНВ-3

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
REGNUM 11:04
Шоу-бизнес

Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Газета.Ru вчера в 08:09
Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.
ТАСС 03 декабря в 04:14
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс 03 декабря в 11:16
Политика

Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся

Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится.
РБК 10:33
Биатлон

Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде

Француженка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
РИА Новости 11:52
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru вчера в 17:27
Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru 10:22
Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Интерфакс 07:42
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт допустить в прокат все части фильма

Афиша Daily 09:14
Общество

Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС 03 декабря в 03:24
Политика

Посла Казахстана вызвали в МИД Украины после заявления Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Газета.Ru 11:00
Политика

Зеленский во время телефонного разговора со Скабеевой бросил трубку

Президент Украины Владимир Зеленский отказался продолжить беседу по телефону с российской журналисткой, ведущей программы «60 минут» Ольгой Скабеевой.
Национальная служба новостей вчера в 11:45
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
RT на русском 09:57
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

ТАСС 06:26
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания вчера в 09:06
Общество

В России показали раскрытый ядерный чемоданчик

Lenta.ru 10:43
Футбол

Артем Дзюба: «В Сан-Марино слышал фашистские выкрики»

Капитан сборной России, форвард «Зенита» дал эксклюзивное интервью «СЭ»: о победе над «Спартаком» (1:0), ситуации с фанатами и жеребьевке Евро-2020 Дзюба выиграл бой.
Спорт-Экспресс 12:00
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло уже около года принимает гормоны, готовясь к операции по смене пола.
Профиль вчера в 01:47
Происшествия

Ростовского бизнесмена Вадима Варшавского осудили на 3,5 года колонии

Бывшего генедиректора Ростовского электрометаллургического завода Вадима Варшавского осудили на 3,5 года колонии общего режима по делу за неуплату налогов.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:00
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