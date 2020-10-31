На развитие курорта «Мамисон» в Северной Осетии за три года направят 6,4 млрд рублей
Более 6 млрд рублей направят в ближайшие три года на развитие строящегося курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании в городе Беслан.В источнике
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Максим Решетников: туристический комплекс «Мамисон» должен стать якорным проектом для Северной Осетии
Минэкономразвития России09:39
«Мамисону» – быть. На развитие курорта за три года направят 6,4 млрд рублей
15-й Регион (Северная Осетия)10:06