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ТАСС
ТАСС

На развитие курорта «Мамисон» в Северной Осетии за три года направят 6,4 млрд рублей

Более 6 млрд рублей направят в ближайшие три года на развитие строящегося курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании в городе Беслан.В источнике
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ГТРК Алания

Глава Минэкономразвития РФ: «Северная Осетия – стратегически важный для России регион»

ГТРК Алания11:16
Минэкономразвития России

Максим Решетников: туристический комплекс «Мамисон» должен стать якорным проектом для Северной Осетии

Минэкономразвития России09:39
Финмаркет

Минэкономразвития рассчитывает на рост экономики Северного Кавказа за счет увеличения господдержки стратегических отраслей

Финмаркет09:23
15-й Регион (Северная Осетия)

«Мамисону» – быть. На развитие курорта за три года направят 6,4 млрд рублей

15-й Регион (Северная Осетия)10:06
ТАСС

На развитие курорта «Мамисон» в Северной Осетии за три года направят 6,4 млрд рублей

ТАСС06:14

Израильская компания займется выращиванием мяса на Луне и Марсе

В прошлом году успешно завершился первый эксперимент Aleph Farms на борту Международной космической станции в сотрудничестве с российской биотехнологической компанией 3D Bioprinting Solutions, по производству мяса без убоя животных в космическом пространстве.
TV BRICS05:23