с чего всё началось

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.

Политика Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Общество В США зафиксирована первая смерть от коронавируса Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.

Технологии Разработчики видеоигр отменили конференцию из-за коронавируса Из-за стремительного распространения в мире вируса COIVD-19 организаторы конференции разработчиков компьютерных игр (Game Developers Conference) 28 февраля объявили, что переносят мероприятие.

Политика В США назвали ядерный удар по России смертельно опасным Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок.

Транспорт Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.