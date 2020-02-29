Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
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"Утром 29 февраля в международном аэропорту Шоуду на борту самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-2019", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте
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