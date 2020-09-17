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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Реконструкцию Дома правительства оценили в 5 млрд рублей

Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию Белого дома в 2019 году. Правительство утверждает, что реконструкция нужна из-за «разрушения гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийного состояния кровли», протечек и из-за «высокой степени износа инженерных систем и оборудования».В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии
RT на русском

В Доме правительства планируют провести реконструкцию

RT на русском20:18
РИА Новости

Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома

РИА Новости19:49
РБК

Правительство показало видео аварийного состояния Белого дома

РБК18:28
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
Lenta.ru

Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

Lenta.ru17:54
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33
Коммерсантъ

Реконструкцию Дома правительства оценили в 5 млрд рублей

Коммерсантъ19:32

Лавров уличил Тихановскую в призыве к уголовным преступлениям

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков совершить измену Родине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров уличил Тихановскую в призыве к уголовным преступлениям
Взгляд.рувчера в 12:57
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Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры еще пяти государств вошли в четверг в число обладателей шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС Наука 20:39
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Боярский сомневается, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский назвал популизмом слова генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова, заявившего, что «красно-белые» собираются «бросить перчатку» петербургскому коллективу в новом сезоне.
RT на русском18:59
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Российские дипломаты намерены потребовать от США раъясненний

Телеканал сообщил, что Вашингтон поддерживает деятельность "украинских подразделений в Крыму", а якобы существующая российская программа выплат афганским талибам (террористическая организация "Талибан", запрещена в РФ) за убийства американских военных, о чем писали СМИ, является ответом на поддержку деятельности украинских террористов.
Интерфакс21:39

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБКвчера в 06:54
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Спектакль «Яблоко раздора» заставил амурчан подумать о мужской солидарности

Главные роли исполнили Елена Бирюкова («Саша+Маша», «Дедушка моей мечты», «Универ»), Константин Соловьёв («Кости», «Заложники», «Ищу мужчину»), Олег Штефанко («Код апокалипсиса», «Ничего личного», «Американцы»).
2х2.suвчера в 09:47