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На реконструкцию Дома правительства РФ потратят свыше 5 млрд рублей

Бюджет проектирования и реконструкции здания российского Дома правительства составит 5,27 млрд рублей, сообщает 18 сентября РБК со ссылкой на пресс-службу кабмина. Отмечается, что работы будут проводиться поэтапно.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33
РБК

Ремонт правительства за ₽5 млрд, Шнобелевка за вирус. Главные новости РБК

РБК00:42
RT на русском

В Доме правительства планируют провести реконструкцию

RT на русском20:18
РИА Новости

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят пять миллиардов рублей

РИА Новости19:49
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
Lenta.ru

Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

Lenta.ru17:54
Коммерсантъ

Главные новости к утру 18 сентября

Коммерсантъ00:09

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта.
RT на русскомвчера в 15:07
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Мозг человека запоминает новое слово всего за два часа

Результаты магнитоэнцефалографии (МЭГ) доказали, что уже в течение двух часов активность коры головного мозга сильно менялась, и данные изменения были более выраженными при заучивании слов, которые чем-то напоминали реально существующие.
ToDay News Ufaвчера в 14:44
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Пушков отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.
Lenta.ru23:10
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«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00