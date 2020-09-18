На реконструкцию Дома правительства РФ потратят свыше 5 млрд рублей
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Бюджет проектирования и реконструкции здания российского Дома правительства составит 5,27 млрд рублей, сообщает 18 сентября РБК со ссылкой на пресс-службу кабмина. Отмечается, что работы будут проводиться поэтапно.В источнике
С чего всё началось
На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд
Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
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