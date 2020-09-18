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Известия

На реконструкцию Дома правительства РФ потратят свыше 5 млрд рублей

Бюджет проектирования и реконструкции здания российского Дома правительства составит 5,27 млрд рублей, сообщает 18 сентября РБК со ссылкой на пресс-службу кабмина. Отмечается, что работы будут проводиться поэтапно.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии
RT на русском

В Доме правительства планируют провести реконструкцию

RT на русском20:18
РИА Новости

Правительство опубликовало видео аварийного состояния «Белого дома»

РИА Новости19:49
РБК

Правительство показало видео аварийного состояния Белого дома

РБК18:28
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
Lenta.ru

Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

Lenta.ru17:54
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33
Коммерсантъ

Реконструкцию Дома правительства оценили в 5 млрд рублей

Коммерсантъ19:32

Куйвашев назначил ответственных за ликвидацию очередей в поликлиниках

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Политсоветвчера в 01:59
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

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Газета.Ruвчера в 03:57
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Пушков отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.
Lenta.ru23:10