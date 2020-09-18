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Известия

На реконструкцию Дома правительства РФ потратят свыше 5 млрд рублей

Бюджет проектирования и реконструкции здания российского Дома правительства составит 5,27 млрд рублей, сообщает 18 сентября РБК со ссылкой на пресс-службу кабмина. Отмечается, что работы будут проводиться поэтапно.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
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RT на русском

В Доме правительства планируют провести реконструкцию

RT на русском20:18
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33
Коммерсантъ

Реконструкцию Дома правительства оценили в 5 млрд рублей

Коммерсантъ19:32
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
Lenta.ru

Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

Lenta.ru17:54
РИА Новости

Правительство опубликовало видео аварийного состояния «Белого дома»

РИА Новости19:49
РБК

Правительство показало видео аварийного состояния Белого дома

РБК18:28

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

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Газета.Ruвчера в 03:57
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Мозг человека запоминает новое слово всего за два часа

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ToDay News Ufaвчера в 14:44
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Гребень паводка в бассейне Амура переходит из ЕАО в Хабаровский край

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Коммерсантъвчера в 06:59

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Lenta.ruвчера в 02:05

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Ведомости16 сентября в 07:26
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