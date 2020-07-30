Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

По оценке неправительственного Национального бюро экономических исследований, замедление темпов экономического роста в Америке началось еще до пандемии КОВИД-19. ВВП за первый квартал упал на 5 процентов за месяц до массового распространения инфекции в стране.
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с чего всё началось
ВВП США во втором квартале сократился на 32,9% по сравнению со вторым кварталом годом ранее, сообщается в отчете
 бюро экономического анализа министерства торговли страны.
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Общество

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Финансы

Экономист объяснил, почему правительству РФ выгоден слабый рубль

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Бразильский защитник Родриго Бекао, вероятно, вернется в московский футбольный клуб ЦСКА, за который он выступал в сезоне-2018/19, сообщает tuttocalciomercato24.com.
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Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

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Пациенты были разделены на три группы: 46 детей младше пяти лет, 51 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет и 48 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет.
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В Госдуме одобрили выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе

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Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

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Армия и оружие

Ракета «Буревестник» сделает РФ лидером в освоении космоса

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Актуальные Новости 29 июля в 09:25
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Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу

Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Армия и оружие

В Польше оценили мощь «Спрута» из России

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Здоровье

Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
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Наука

Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%

Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
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Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
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Происшествия

Следователи начали извлекать останки жертв, убитых фашистами

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ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

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Происшествия

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Мусульмане отмечают Курбан-байрам

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Общество

Компания Nord Stream 2 может начать прокладывать трубы после 3 августа

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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне не нарушали закон

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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
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