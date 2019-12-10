Общество

Автомобили.руАвтомобили.руНа ремонт мостов выделят триллион

Правительство России планирует выделить более триллиона рублей на ремонт и строительство автомобильных мостов и путепроводов в регионах. Программа, подготовленная комиссией по транспорту, расписана до 2035 года.
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Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

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Власти утвердили программу ремонта и строительства мостов на ₽1,1 трлн

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МИР 24вчера в 17:00
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