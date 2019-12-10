Общество
Автомобили.руНа ремонт мостов выделят триллион
Правительство России планирует выделить более триллиона рублей на ремонт и строительство автомобильных мостов и путепроводов в регионах. Программа, подготовленная комиссией по транспорту, расписана до 2035 года.
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Названа стоимость проекта по строительству и ремонту мостов в России
Rambler News Serviceвчера в 10:07
Программа ремонта и строительства мостов до 2035 года одобрена правкомиссией по транспорту
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:10
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Общество
Около трети россиян считают справедливой зарплату 40-50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак по окончании матча в Лиссабоне против местной «Бенфики» заявил, что не считает катастрофой результат своей команды в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
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Фрегат «Адмирал Эссен» провел пуск «Калибров» в Черном море
Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" провел стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, соответствующее видео опубликовал телеканал "Звезда".
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Трамп предостерег Лаврова от вмешательства РФ в выборы в США
Во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп предостерег оппонента от вмешательства в американские выборы и призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной.
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Худяков рассказал о деталях трансфера Гогуа в ЦСКА
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о деталях трансфера ивуарийского игрока линии обороны Седрика Гогуа в столичный ЦСКА.
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Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Экономика
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Политика
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Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.
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Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Артемий Панарин: Я запомнил пару крысенышей – российских журналистов
Может Панарин назовет крысенышем и Кавокина, раз он отказывает журналистам в неудобных вопросах.
Политика
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Ранее Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду в Токио
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио. Они отказываются соревноваться в нейтральном статусе без национального флага.
Политика
Время встречи Путина и Зеленского на полях саммита назвал источник
Перед саммитом четверки противоборствующие на Украине стороны – Украина и ЛНР с ДНР обменялись «любезностями» в виде утверждёнными в Киеве пятью сценариями дезинтеграции Донбасса и законом о государственной границе в ДНР.
Футбол
Абрамович ответил отказом на предложение о продаже «Челси»
Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович ответил отказом на предложение американского инвестора Тодда Боэли о продаже лондонской команды, сообщает Financial Times.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
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Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский
По словам Зеленского, вопрос компенсации по решению Стокгольмского арбитража снят – Киев готов пойти на компромисс и «взять газом».
Энергетика
Минэнерго США повысило прогноз цен на нефть
Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) опубликовало ежемесячный краткосрочный прогноз, в котором повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent.
Происшествия
В Балтайском районе мужчина ранил ножом полицейского в бронежилете
По информации СУ СКР, двое полицейских прибыли в дом 48-летнего жителя одного из сел «в связи с исполнением служебных обязанностей».
Происшествия
Автомобиль со взрывчаткой взорвался в Афганистане
Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в Афганистане рядом с конвоем НАТО. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.
Происшествия
В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус
Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Политика
В Раду внесен законопроект об отмене закона о госязыке
Бужанский считает, что отмена данного закона позволит подготовить действительно стоящий документ.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
Космос
NASA отправит к Луне «призрачных женщин»
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.
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Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Политика
США ввели санкции против главы полиции Грозного
США ввели санкции против главы УМВД по городу Грозному Аслана Ирасханова "за серьезные нарушения прав человека", говорится в распространенном 10 декабря сообщении Госдепартамента США, передает ТАСС.В частности, американские власти утверждают, что в отношении него "имеются заслуживающие доверия предположения о его ответственности за казни в общей сложности 27 человек".
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.