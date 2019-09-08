с чего всё началось

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

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