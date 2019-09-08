Происшествия

ТАССТАССНа режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.
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с чего всё началось
«Роскосмос» сообщил
, что 50 человек планировали проникнуть в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос») в Подмосковье.
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