Происшествия

ТАССТАССНа режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось
«Роскосмос» сообщил
, что 50 человек планировали проникнуть в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос») в Подмосковье.
Коммерсантъ06:39

Подробнее о событии

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

ТАСС06:38

Охрана задержала 14 человек на режимном объекте «Роскосмоса»

RT на русском06:18

Около 50 человек попытались проникнуть на предприятие «Роскосмоса»

РИА Новости06:28

На закрытом объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Взгляд.ру06:15

При попытке проникнуть на объект «Роскосмоса» задержаны 17 человек

Коммерсантъ06:39

«Роскосмос» сообщил о поимке вандалов на своем режимном объекте

РБК07:23

Госкорпорация Роскосмос утверждает, что около 50 человек собирались напасть на ее научно-испытательный центр

Эхо Москвы06:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:26, Вашингтон
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Газета.Ru 06:22
Армия и оружие

На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий

Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Политика

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Происшествия

В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы

Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Кино

Стало известно, когда выйдет фильм о самом страшном клоуне

РИА Новости 05:28
Политика

Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму

Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена.
РИА Новости 05:20
Политика

Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным

Газета.Ru 06:52
Политика

В Севастополе явка на выборах к полудню выросла до 12%

РИА Новости 06:44
Единоборства

Нурмагомедов заработал рекордный гонорар в истории UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, накануне успешно защитивший титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, заработал рекордный для UFC гонорар.
Вести.Ru 05:46
Армия и оружие

Шойгу поздравил военнослужащих с Днем танкиста

ТК Звезда вчера в 17:41
Общество

В горах под Сочи выпал первый снег

Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что в 2013 году белое покрывало укрыло горы еще раньше - 5 сентября.
Российская газета 05:44
Музыка

Диджею Avicii могло бы исполниться 30 лет

Газета.Ru 07:06
Политика

Лимаренко лидирует на выборах губернатора Сахалина

Коммерсантъ 06:36
Здоровье

Эксперты дали советы по управлению стрессом родителям школьников

Американские психологи Кеннет Гинзбург и Эден Понтц разработали 5 стратегий, призванных помочь управлять стрессом родителям школьников.
Kazanfirst.ru 03:24
Авто

Hyundai модернизировала удешевленный аналог кроссовера Kona

Корейская компания Hyundai поработала над изменением удешевленного аналога кроссовера Kona.
Актуальные Новости 02:09
Кино

Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Политика

Нетаньяху рассказал о возможной встрече с Путиным в течение недели

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.
Известия 06:34
Политика

После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

URA.Ru 02:34
Культура

В Москве завершился фестиваль «Мир русского театра»

В Москве завершился фестиваль «Мир русского театра», об этом 7 сентября сообщает издание «Театрал».
REGNUM 04:48
Политика

Система электронного голосования в Москве остановлена из-за сбоя

В системе онлайн-голосования в Москве произошел второй сбой за день, ее работа приостановлена, сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Ведомости 05:39
Политика

Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 09:45
Происшествия

В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями

МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Политика

«Голос» обвинили в дезинформации по нарушениям на выборах

Более двух третей сообщений на «Карту нарушений» движения «Голос» не соответствуют действительности, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
Lenta.ru 05:43
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии пожалел о браке с ростовчанкой Оксаной Воеводиной

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с уроженкой Ростовской области Оксаной Воеводиной и том, что обстоятельства его личной жизни "повергли народ в смятение".
1rnd.ru вчера в 06:16
Политика

Первая жалоба в день выборов поступила в Избирком Забайкалья

Московский Комсомолец Чита 00:26
Политика

В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Экономика

Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов

Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.
REGNUM вчера в 10:18
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное