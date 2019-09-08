с чего всё началось

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет. В госкорпорации подчеркнули, что утром в воскресенье задержали еще 14 человек.

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

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