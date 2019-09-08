Происшествия
РИА НовостиНа режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет. В госкорпорации подчеркнули, что утром в воскресенье задержали еще 14 человек.
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с чего всё началось
«Роскосмос» сообщил, что 50 человек планировали проникнуть в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос») в Подмосковье.Коммерсантъ06:39
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Происшествия
В Москве ребенок умер, вылив на себя горячий суп
В Москве ребенок в возрасте полутора лет опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и скончался от полученных ожогов.
Газета.Ru 10:46
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Политика
Посольство РФ в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха
Посольство РФ в Нидерландах не получало от голландских властей обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17), экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Москва 24 08:41
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Политика
Путин уволил защищавшего детей генерала
Президент России Владимир Путин освободил генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 12:16
Хоккей
«Авангард» обыграл «Торпедо» и одержал первую домашнюю победу в сезоне
«Авангард» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне, а «Торпедо» потерпело третье поражение в четырёх встречах регулярного чемпионата.
Чемпионат 12:27
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области
Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
Газета.Ru 11:16
Политика
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 12:58
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Политика
Россия получила аванс от Индии за комплексы С-400
Комсомольская правда 09:53
Политика
Явка на выборах в Волгоградской области на 18:00 составила 33,98%
По данным на 18:00 явка на выборах губернатора и регионального парламента в Волгоградской области составила 33,98%, это более чем на 2% больше, чем явка была на это время в 2014 году.
Newdaypost.ru 11:25
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Политика
О ходе выборов губернатора Липецкой области доложили в ЦИК
Председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов 8 сентября стал участником прямой линии с ЦИК, где в режиме в реального времени мониторится ход региональных выборов на всей территории России.
LipetskMedia.ru 12:40
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о смерчах на юге России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможности возникновения смерчей в море на юге страны.
Известия 12:20
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Армия и оружие
Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою
Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
Свободная Пресса 03:33
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Технологии
Провайдерам будет недоступен трафик пользователей браузера Firefox
Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.
ГЛАС.RU вчера в 13:48