с чего всё началось

На создание российского аналога интернет-энциклопедии "Википедия" планируется выделить почти 1,7 миллиарда рублей в 2020-2022 годах. Как сообщают "Известия", о выделении средств говорится в приложении к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Экономика Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.

Футбол Гаттузо прилетел в Москву, чтобы найти работу в российском клубе Одной из целью визита 41-летнего итальянца является возможность найти работу в российских клубах.

Экономика Телефонные мошенники создают колл-центры на Украине Часть мошеннических колл-центров, которые используют подмену номеров для имитации звонка от банка, располагается на Украине.

Политика Захарова назвала речь Зеленского в ООН «пропагандистской мишурой» В МИД РФ прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН, назвав его "пропагандистской мишурой".

Общество В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.

Экономика В кабмине предложили новый вариант законопроекта о защите инвестиций Уже завтра Козак планирует обсудить новую версию законопроекта с представителями бизнеса, а до конца сентября Минфин, ФАС и Минэкономразвития должны изучить инициативу вице-премьера и внести свои предложения.

Происшествия Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.

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Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

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