Экономика
РЕН ТВНа российский аналог «Википедии» планируется выделить 1,7 млрд рублей
На создание российского аналога интернет-энциклопедии "Википедия" планируется выделить почти 1,7 миллиарда рублей в 2020-2022 годах. Как сообщают "Известия", о выделении средств говорится в приложении к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
В 2020–2023 годах на создании российского аналога «Википедии» могут выделить около 1,7 млрд руб., следует из приложения к закону о федеральном бюджете.Коммерсантъ05:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский конкурент «Википедии» обойдется бюджету почти в 2 миллиарда рублей
Эхо Москвывчера в 21:04
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Модель Деми Роуз поделилась красотой момента, прикрывшись в ванне одними лишь лепестками
Известная британская модель Деми Роуз, судя по всему, прекрасно знает, чем привлечь внимание к своей персоне.
Дни24 11:09
Футбол
Гаттузо прилетел в Москву, чтобы найти работу в российском клубе
Одной из целью визита 41-летнего итальянца является возможность найти работу в российских клубах.
Чемпионат 18:58
Экономика
Телефонные мошенники создают колл-центры на Украине
Часть мошеннических колл-центров, которые используют подмену номеров для имитации звонка от банка, располагается на Украине.
Известия 20:45
Политика
Захарова назвала речь Зеленского в ООН «пропагандистской мишурой»
В МИД РФ прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН, назвав его "пропагандистской мишурой".
Российская газета вчера в 23:25
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Экономика
В кабмине предложили новый вариант законопроекта о защите инвестиций
Уже завтра Козак планирует обсудить новую версию законопроекта с представителями бизнеса, а до конца сентября Минфин, ФАС и Минэкономразвития должны изучить инициативу вице-премьера и внести свои предложения.
Бизнес.Ру 13:28
Происшествия
Две девушки изнасиловали студента из-за треснувшего iPhone
РЕН ТВ вчера в 10:57
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов
Компания Google представила новую версию операционной системы Android 10 (Go edition).
Актуальные Новости 08:02
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 06:51
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
ТАСС 09:05
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Кино
Названа дата премьеры документального фильма о Децле
Культуромания 08:37
Здоровье
Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр 11:29
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52
Происшествия
Усыновившая детей гей-пара из Москвы запросила убежище в США
Однополая пара из России попросила убежище в США, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Оленичева.
Газета.Ru 09:47
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.
Gazeta.SPb 17:10
Здоровье
Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях
В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru 03:51
Гаджеты
IPhone 12 будет похож на iPhone 4
В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек вчера в 11:37
Здоровье
Красноярцев предупредили о сильной магнитной буре
Как сообщили в ведомстве, 26 и 27 сентября произойдет сильная магнитная буря до 8 баллов включительно.
ТВК 03:18
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Официально устройство Xiaomi Mi Mix Alpha будет анонсирован вместе с другими достижениями корпорации из Поднебесной, смартфоном Xiaomi Mi 9 Pro, телевизором Mi TV Pro, оболочкой MIUI 11, и рядом других технологических девайсов.
OAnews 24 сентября в 10:21
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Экономика
Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года
Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.
Коммерсантъ вчера в 20:41
Армия и оружие
США обвинили власти Сирии в применении химоружия в Латакии в мае
Сирийские власти ответственны за химатаку с применением хлора, осуществленную в провинции Латакия 19 мая, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Коммерсантъ 20:44
Армия и оружие
«Это просто опасно»: ракету «Буревестник» вовсе не нужно было создавать
CNBC сообщил, что испытание ракеты «Буревестник» под Архангельском было 5-м, и все они окончились неудачно.
Infox.ru вчера в 16:20