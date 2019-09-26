Экономика

РЕН ТВРЕН ТВНа российский аналог «Википедии» планируется выделить 1,7 млрд рублей

На создание российского аналога интернет-энциклопедии "Википедия" планируется выделить почти 1,7 миллиарда рублей в 2020-2022 годах. Как сообщают "Известия", о выделении средств говорится в приложении к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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с чего всё началось
В 2020–2023 годах на создании российского аналога «Википедии» могут выделить около 1,7 млрд руб., следует
 из приложения к закону о федеральном бюджете.
Коммерсантъ05:51

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