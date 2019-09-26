с чего всё началось

На создание российского аналога интернет-энциклопедии "Википедия" планируется выделить почти 1,7 миллиарда рублей в 2020-2022 годах. Как сообщают "Известия", о выделении средств говорится в приложении к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

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