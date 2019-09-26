Экономика
КоммерсантъНа создание российского аналога «Википедии» выделят 1,7 млрд рублей
Согласно проекту, предложенному Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид. В отличие от «Википедии», статьи нового российского энциклопедического сайта должны будут проходить научную проверку.
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с чего всё началось
В 2020–2023 годах на создании российского аналога «Википедии» могут выделить около 1,7 млрд руб., следует из приложения к закону о федеральном бюджете.Коммерсантъ05:51
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Российский конкурент «Википедии» обойдется бюджету почти в 2 миллиарда рублей
Эхо Москвывчера в 21:04
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Радио, которое ищет темную материю
Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
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Финансы
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Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.
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РИА Новости 06:51
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В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
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Московский Комсомолец 06:53
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
Экономика сегодня вчера в 05:56
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Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания
Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.
Deita.ru 24 сентября в 15:30
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Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
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США ввели санкции против троих граждан России, одной российской компании и пяти судов за якобы нарушение режима санкций по Сирии.
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В ходе своего выступления Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что та ведет войну против Киева.
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Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Политика
Рассекречена жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
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Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Главы МИД Украины и Грузии заявили о необходимости давления на Москву
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Стало известно, что кроссовер Aston Martin DBX получит самый мощный V8, который когда-либо производился британской фирмой.
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Болельщики «Зенита» увидят матч с «Локо» в прямом эфире
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Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
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В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
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Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform вчера в 02:31