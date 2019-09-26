с чего всё началось

Согласно проекту, предложенному Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид. В отличие от «Википедии», статьи нового российского энциклопедического сайта должны будут проходить научную проверку.

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