Экономика
ВедомостиНа российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
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с чего всё началось
В 2020–2023 годах на создании российского аналога «Википедии» могут выделить около 1,7 млрд руб., следует из приложения к закону о федеральном бюджете.Коммерсантъвчера в 05:51
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Российский конкурент «Википедии» обойдется бюджету почти в 2 миллиарда рублей
Эхо Москвы25 сентября в 21:04
Около 2 млрд руб. обойдется бюджету создание российской альтернативы «Википедии»
Интерфаксвчера в 03:33
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
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Газета.Ru 25 сентября в 03:03
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РИА Новости вчера в 07:40
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Журналистская правда вчера в 07:47
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Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза
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Российская газета вчера в 22:59
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Известия вчера в 05:36
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«Динамо» находится в диком упадке: бело-голубые не могут победить на протяжении уже четырех матчей к ряду, а также вылетели из Кубка России после матча с «Лучом» (0:1). Всё это ставит под угрозу положение главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
Известия вчера в 17:00
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REGNUM вчера в 21:14
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Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал долгожданную победу своего клуба над екатеринбургским "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Popcornnews.ru вчера в 18:00
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Особо отмечается "недопустимость крошливой консистенции, так как плавающие в условиях невесомости в воздушной среде крошки представляют опасность как для человека, так и для приборов и оборудования".
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В Москве произошла стрельба в общежитии
В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.
Газета.Ru вчера в 16:20
Армия и оружие
США обвинили власти Сирии в применении химоружия в Латакии
Американская разведка пришла к выводу, что официальные власти Сирии использовали химическое оружие против мирных жителей провинции Латакия.
Комсомольская правда вчера в 14:11
Авто
В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот»
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SpeedMe вчера в 05:20
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Следователи назвали одну из возможных причин ЧП с Boeing в Барнауле
РИА Новости вчера в 10:55
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X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
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Известия вчера в 06:25
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Lenta.ru 25 сентября в 10:06
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Авто
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Новый трек получил название «Мужчина-мечта» (16+). Премьера новой песни состоялась 26 сентября.
Newsroom24 вчера в 05:36
Политика
Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США
Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
РИА Новости вчера в 21:44
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Российская газета вчера в 22:33
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 14:09
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
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Трамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством его невиновности
Президент США Дональд Трамп назвал лучшим доказательством его невиновности в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского слова самого главы Украины.
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В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
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Финансы
Американские СМИ объяснили, почему Россия меняет доллары на золото
Журналисты американского издания MarketWatch прокомментировали масштабную закупку золотом ЦБ РФ.
ПолитРоссия вчера в 14:53
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
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