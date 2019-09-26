с чего всё началось

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

Общество МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Политика В Польше назвали трагедией работу «Газпрома» Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.

Политика В Киеве запретили телеканал «112 Украина» В руководстве телеканала «112 Украина» считают решение Нацсовета политическими репрессиями, нарушающими свободу СМИ на Украине.

Происшествия Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза На момент пожара на судне находились 12 человек, девять из них эвакуированы.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Футбол Рельсом из Москвы: удержит ли «Зенит» лидерство после встречи с «Локо» «Динамо» находится в диком упадке: бело-голубые не могут победить на протяжении уже четырех матчей к ряду, а также вылетели из Кубка России после матча с «Лучом» (0:1). Всё это ставит под угрозу положение главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Хоккей Знарок прокомментировал долгожданную победу «Спартака» Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал долгожданную победу своего клуба над екатеринбургским "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Космос Ученые предупредили об опасности крошек от пищи для космонавтов на МКС Особо отмечается "недопустимость крошливой консистенции, так как плавающие в условиях невесомости в воздушной среде крошки представляют опасность как для человека, так и для приборов и оборудования".

Происшествия В Москве произошла стрельба в общежитии В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.

Армия и оружие США обвинили власти Сирии в применении химоружия в Латакии Американская разведка пришла к выводу, что официальные власти Сирии использовали химическое оружие против мирных жителей провинции Латакия.

Авто В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот» В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.

Экономика X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель» Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.

Политика Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

Культура Кристен Стюарт подурачилась на светском мероприятии На мероприятии побывала и Кристен Стюарт, пишет storinka.com.ua.

Авто Audi презентовала «заряженные» Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback Подразделение Audi Sport подготовило RS-версии для новой генерации кроссовера Q3 и купеобразного Q3 Sportback.

Музыка Натали порадовала поклонников новым треком Новый трек получил название «Мужчина-мечта» (16+). Премьера новой песни состоялась 26 сентября.

Политика Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Наука Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика Канадские исследователи из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что с завариванием одного чайного пакетика в организм человека может попасть около 15 миллиардов частиц микропластика.

Происшествия Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.

Политика Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.

Политика Трамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством его невиновности Президент США Дональд Трамп назвал лучшим доказательством его невиновности в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского слова самого главы Украины.

Экономика В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.