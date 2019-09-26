Экономика
ВедомостиНа российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
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с чего всё началось
В 2020–2023 годах на создании российского аналога «Википедии» могут выделить около 1,7 млрд руб., следует из приложения к закону о федеральном бюджете.Коммерсантъвчера в 05:51
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Москва считает вполне реальным полный развал СВПД в обозримом будущем.
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РЕН ТВ вчера в 10:57
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Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
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Коммерсантъ 02:36
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Киностудия Sony Pictures разрабатывает очередной спин-офф "Человека-паука", на этот раз посвященный Мадам Паутине.
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Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
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Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
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Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11