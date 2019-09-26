с чего всё началось

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

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