Экономика
ВедомостиНа российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
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с чего всё началось
В 2020–2023 годах на создании российского аналога «Википедии» могут выделить около 1,7 млрд руб., следует из приложения к закону о федеральном бюджете.Коммерсантъ05:51
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Российский конкурент «Википедии» обойдется бюджету почти в 2 миллиарда рублей
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