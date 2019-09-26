с чего всё началось

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

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Происшествия Таксист избил известного актера в Москве В Москве известного актера Степана Девонина избил таксист, пишет РЕН ТВ. По информации телеканала, инцидент произошел на Ботанической улице.

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Футбол «Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» и вышел на второе место в Ла Лиге «Реал Сосьедад» с 13 очками вышел на второе место в турнирной таблице. Команда на 1 очко отстает от лидера чемпионата — мадридского «Реала».

Общество Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.

Происшествия В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".

Футбол Рельсом из Москвы: удержит ли «Зенит» лидерство после встречи с «Локо» «Динамо» находится в диком упадке: бело-голубые не могут победить на протяжении уже четырех матчей к ряду, а также вылетели из Кубка России после матча с «Лучом» (0:1). Всё это ставит под угрозу положение главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

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Армия и оружие Лавров: Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР партию оружия "С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце", — сказал министр.

Волейбол Словения вышла в финал домашнего чемпионата Европы Словения вышла в финал мужского чемпионата Европы. В 1/2 финала словенцы обыграли команду Польши в четырех сетах.

Армия и оружие Известно о модернизации крылатой ракеты «Калибр» В издании Avia.pro говорится о том, что российские крылатые ракеты «Калибр» в целом имеют хорошую репутацию.

Кино «Единая Россия» не согласилась с РПЦ в вопросах вампиризма Александр Шолохов, член партии "Единая Россия" и первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, назвал позицию архимандрита "странной".

Политика Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.

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