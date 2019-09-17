Происшествия
RT на русскомНа российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
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Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Происшествия
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.
Рамблер 08:28
Политика
Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий вчера в 10:44
Киберспорт
RAMZEs перешёл из Virtus.pro в Evil Geniuses
Metaratings вчера в 09:46
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 15 сентября в 09:48
Экономика
Минфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений
Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Футбол
Появилось первое селфи Кокорина и Мамаева на свободе
Фотография из машины отчима Александра Кокорина с короткой подписью "Домой" появилась у Аланы Мамаевой в "Инстаграме".
Life.ru 04:19
Единоборства
В Госдуме предложили считать рэп-баттлы видом спорта
Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Василий Власов предложил официально признать рэп-баттлы видом спорта.
Политическая Экспертиза вчера в 21:38
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
Общество
Минтруд опубликовал вакансии с самыми высокими зарплатами в России
Глава Рыбного союза сообщил, что на такой должности в среднем зарабатывают порядка 200 тысяч рублей, а предлагаемая в вакансии зарплата может быть оправдана только срочной нуждой в работнике.
РЕН ТВ 15 сентября в 14:37
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой
Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Политика
Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
РИА Новости 08:07
Политика
Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве
Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.
РИА Новости 07:29
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Политика
Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
РИА Новости 06:15
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями
В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах.
Astera 15 сентября в 11:54
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Путешествия
Дипломат назвал основные причины смерти россиян в Турции
Руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцовзаявил, что гибель россиян в Турции чаще всего связана легкомыслием самих туристов, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 08:20
Футбол
Азар озвучил основную разницу между выступлениями за «Челси» и «Реал»
Азар перешел в «Реал» этим летом из «Челси» за 130 млн фунтов.
Sportbox.RU 00:10
Гаджеты
Российские iPhone 11 стали самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 стали самыми высокими во всем мире, сообщил портал PhoneArena, сравнивший стоимость новинок Apple в разных странах.
Мой Брянск 03:18
Политика
Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
Сенатор от законодательной власти Крыма Сергей Цеков заявил, что считает исторически справедливым возвращение Крыму прежнего названия Таврида, с учетом нынешнего привычного названия полуострова он мог бы называться Крым-Таврида.
РИА Новости 08:18
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект об электронных трудовых книжках
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.
RT на русском 08:21