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Коммерсантъ
Коммерсантъ

На российское железо ставят маневр

Налоговые льготы для IT-компаний могут распространить не только на разработчиков Российских производителей телекоммуникационного оборудования предлагается включить в налоговый маневр в IT-отрасли.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

На российское железо ставят маневр

В нынешнем виде налоговый маневр, о котором премьер-министр Михаил Мишустин объявил 9 июля, касается только софтверных компаний и дизайн-центров в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники, объясняет заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности и связям с госорганами компании Т8 (производит оборудование для оптических сетей связи) Алексей Иванов.
Коммерсантъ18:13
Подробнее о событии
Долг.рф

Производителей телеком-оборудования в России тоже могут подключить к налоговому маневру

Долг.рф02:39
Право.ру

Налоговые льготы могут распространить на производителей IT-оборудования

Право.ру02:38
Банки.ру

Налоговые льготы могут распространить на производителей телеком-оборудования

Банки.ру01:38
Коммерсантъ

На российское железо ставят маневр

Коммерсантъ18:13
Компания

Налоговый маневр поможет не всем IT-компаниям

Компаниявчера в 07:20

Пороги для входа в режим налогового мониторинга снижены втрое

Пороги для входа в режим налогового мониторинга снижены втрое Налоговый мониторинг — открытие бухгалтерий компаний перед ФНС в режиме онлайн в обмен на отсутствие неожиданных претензий со стороны службы — может стать популярнее благодаря снижению втрое порогов входа.
Коммерсантъ18:13

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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