Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На станции Мирный в Антарктиде произошел пожар. Как сообщили ученые, сгорели несколько кабинетов, однако жертв и пострадавших удалось избежать. На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
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На антарктической станции «Мирный» произошел пожар

РБК11:14

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

Газета.Ru12:36

На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар

РИА Новости11:22

Дом радио с метеокабинетом сгорел на станции «Мирный» в Антарктиде

Интерфакс11:22

Полярник рассказал о возможных последствиях пожара на станции «Мирный» в Антарктиде

Взгляд.ру13:15

На станции «Мирный» в Антарктиде произошёл пожар

RT на русском11:05

Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде

ТАСС11:02
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В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Коммерсантъ вчера в 02:48
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Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца

В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ 04:02
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Появилась первая полная модель S-белка коронавируса

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Кино

Умер режиссер «Призрака оперы», «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер

Не стало американского кинорежиссера и сценариста Джоэла Шумахера. Мужчина скончался в возрасте 80 лет 22 июня.
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На «московскую модель» лечения коронавируса перешла Камчатка

По информации пресс-службы краевого правительства, по новой модели работы пациентов с легким течением коронавируса долечивают амбулаторно, а лекарства предоставляются бесплатно.
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Технологии

WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur

Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur.
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Общество

В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц

На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК 21:08
Происшествия

Легковушку разорвало в смертельном ДТП в Приморье

В районе села Алексеевка Приморского края произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 19:25
Политика

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Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.
Коммерсантъ 18:58
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Общество

Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона

Большинство жителей Великобритании считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен сократить свою зарплату на фоне пандемии коронавируса.
Известия 19:07
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Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM 17:11
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Общество

Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

РБК 10:07
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
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Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК 19:46
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Армия и оружие

КНДР восстанавливает громкоговорители на границе с Южной Кореей

КНДР повторно устанавливает на границе пропагандистские громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе договорённостей с Южной Кореей, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.
РИА Новости 04:09
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
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Футбол

Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА

П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
МонаВиста 13:49
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Вышел новый трейлер шпионского фильма «King’s man: Начало»

Культуромания 03:01
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Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю

Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю.
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Общество

Работающим пенсионерам на самоизоляции продлят больничные

Занятым пенсионерам, соблюдающим режим самоизоляции, продлят электронные больничные.
Радио Комсомольская правда 20 июня в 06:58
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Четыре выходных дня могут принести новые беды

Предстоящие четыре выходных дня вызывают тревогу у руководства Якутии: люди недооценивают опасность массовых гуляний.
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Технологии

Google начнет проверять достоверность изображений в разделе «Картинки»

Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".
РИА Новости 18:35
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Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию

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Здоровье

Режим самоизоляции в Волгоградской области: что изменится с 23 июня

Режим самоизоляции в Волгоградской области действует уже почти три месяца и продлится по 22 июня 2020 года включительно.
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Политика

В Японии решили отказаться от размещения ПРО США на своей территории

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Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине

Официальный представитель Кремля уточнил, что не знает того, негативно или позитивно воспринимает книгу Джона Болтона Владимир Путин.
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Общество

В Кемеровской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев с 25 июня разрешил использование уличных детских игровых площадок, работу заведений общепита при соблюдении мер безопасности, а также спортобъектов и фитнес-залов, сообщается в Telegram-канале главы региона.
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Политика

Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах

О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.
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Футбол

ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»

Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.
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Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%

Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник снизилась на 1,15%, до 56,54 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов.
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