Происшествия
Газета.RuНа российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На станции Мирный в Антарктиде произошел пожар. Как сообщили ученые, сгорели несколько кабинетов, однако жертв и пострадавших удалось избежать. На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
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Полярник рассказал о возможных последствиях пожара на станции «Мирный» в Антарктиде
Взгляд.рувчера в 13:15
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Хоккей
Тарасенко вернулся к тренировкам на льду с «Сент-Луисом»
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости вчера в 08:24
Общество
Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России
В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара.
РБК вчера в 23:58
Общество
Экс-директор «Уральских пельменей» раскритиковал нового руководителя
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковал работу нового руководителя проекта Евгения Орлова и заявил о "случайно присосавшихся к шоу" людях.
РИА Новости 00:13
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной
Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Здоровье
Онколог рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Instagram предупредила об опасности кондилом.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
В Прикамье разрешили вернуться к работе организациям из сферы B2B
Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, к работе смогут вернуться не менее 14,5 тыс. организацией с 85 тыс. сотрудников.
Properm.ru 00:09
Общество
ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
В ПФР рассказали, что российские граждане могут рассчитывать на выгодный перечень услуг в пенсионном фонде только до конца текущего месяца, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 22:45
Общество
Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве
РБК 21 июня в 20:24
Здоровье
В Алтайском крае возобновляют плановую медпомощь
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился возобновить в регионе оказание жителям плановой медицинской помощи.
ИА 1-Line 20 июня в 22:30
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
RT на русском вчера в 15:07
Авто
Mazda обновила оснащение кроссоверу CX-5
Компания Mazda представила в Европе свежий кроссовер CX-5 с обновлённым набором оснащения и модернизированным двигателем.
Autorating.ru вчера в 10:34
Игры
Оптимизировали – версию The Last of Us Part II от 2018 года сравнили с финальным релизом
На YouTube-канале ElAnalistaDeBits появился ролик, в котором сравнивается демонстрация The Last of Us Part II, показанная в рамках Е3 2018 года, с финальной версией игры.
Городской портал Новый Нижний 00:00
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Игры
Выход Cyberpunk 2077 снова отложили
SM News 20 июня в 02:10
Общество
Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня
В Минтруде Башкирии разъяснили, что оплата работникам за 24 июня поступит, как за обычный рабочий день.
ToDay News Ufa 00:14
Политика
Адвокат подверг критике действия голландского суда по делу MH17
ИА Красная Весна вчера в 13:13
Экономика
России предсказали новую пенсионную реформу через четыре года
Ранее "Утро.ру" писало о том, что Пенсионный фонд России может оставить некоторых россиян без выплат.
Утро.ru вчера в 08:33
Экономика
Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля
Правительство РФ продлило пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий до 1 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.
Агробук вчера в 23:45
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия вчера в 00:18
Экономика
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости вчера в 04:29
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru вчера в 10:16