На станции Мирный в Антарктиде произошел пожар. Как сообщили ученые, сгорели несколько кабинетов, однако жертв и пострадавших удалось избежать. На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.

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