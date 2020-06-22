Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На станции Мирный в Антарктиде произошел пожар. Как сообщили ученые, сгорели несколько кабинетов, однако жертв и пострадавших удалось избежать. На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
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Полярник рассказал о возможных последствиях пожара на станции «Мирный» в Антарктиде

Взгляд.ру13:15

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

Газета.Ru12:36

Дом радио с метеокабинетом сгорел на станции «Мирный» в Антарктиде

Интерфакс11:22

На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар

РИА Новости11:22

На антарктической станции «Мирный» произошел пожар

РБК11:14

На станции «Мирный» в Антарктиде произошёл пожар

RT на русском11:05

Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде

ТАСС11:02
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Общество

На МКС прекратили поиск источника бензола после отказа прибора

В NASA ранее сообщали о прекращении воздухообмена между российским и американским сегментами космической станции для поиска источника бензола.
RT на русском 17:57
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Кино

Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер

Известный режиссер Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:14
Армия и оружие

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 16:47
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Экономика

«Ведомости»: для российских IT-компаний готовят налоговый маневр

В правительстве рассчитывают, что меры простимулируют экспорт российского софта и вернут часть компаний в российскую юрисдикцию.
BFM.ru 07:55
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
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Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что несмотря на излечение от коронавируса состояние его отца Абдулманапа остаётся тяжёлым.
Российская газета 17:42
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Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM 17:11
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Гаджеты

Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах.
Российская газета 15:40
4
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Футбол

Гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»

«Ювентус» одержал убедительную победу в матче 27-го тура Серии А. Туринцы в гостях победили «Болонью» со счетом 2:0. Счет в этой встрече был открыт на 23-й минуте.
Bookmaker-ratings.ru 17:53
Общество

В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

RT на русском 16:01
36
Гаджеты

Apple представила новую операционную систему iOS 14

Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
Коммерсантъ 14:24
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Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 17:14
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
7
Политика

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11
Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
2,2K
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
933
Футбол

ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»

Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.
161.ru 12:49
4
Культура

Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в феврале 2021 года

Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
Москва 24 13:47
Политика

МИД раскрыл детали переговоров с США в Вене

"В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
РИА Новости 14:16
26
Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
33
Здоровье

Десятки врачей Хабаровского края награждены орденом Пирогова

REGNUM 04:14
Общество

Воробьев сообщил о сохранении масочного режима в Подмосковье

В Подмосковье, несмотря на ослабление ограничений, сохранится масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.
РБК 15:27
21
Общество

Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
RT на русском 11:38
143
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
938
Технологии

В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС

В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
25
Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
2,2K
Спорт

Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов

Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва 11:00
Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 вчера в 12:41
6
Происшествия

В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
13
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