Происшествия
РИА НовостиНа российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар
На российской антарктической станции "Мирный" вспыхнул пожар, жертв и пострадавших нет, сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Происшествие произошло вчера в 16:40 мск.
Читать в источнике
Оценить154
с чего всё началось
Из сообщения пресс-службы НИИ следует, что в результате пожара сгорели несколько лабораторий, в частности, речь идет о метеокабинете, кабинете аэрологии, лаборатории ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверной, гидрометеорологической лаборатории и радиорубке.Народные новости13:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Общество
В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом
Общее число жертв достигло 3 643 человек.
Эхо Москвы 16:04
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Армия и оружие
СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке в районе Хмеймима
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников, сообщила государственное агентство САНА.
РИА Новости 16:29
Происшествия
В Петербурге после суда по делу «Сети» задержали более 20 человек
В Санкт-Петербурге около Второго Западного окружного военного суда собрались активисты, поддерживающие Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, приговоренных к заключению по делу о террористической организации «Сеть» (запрещена в России), полиция задержала более 20 человек.
РБК 06:34
Общество
В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков
RT на русском 16:01
Общество
В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия
Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:06
Армия и оружие
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции
Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это яркая иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 16:07
Футбол
34 года назад Марадона забил гол века (видео)
Sportmail.ru 10:28
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Кино
Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер
Режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает издание Variety.
РИА Новости 15:11
Политика
Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД
Ранее сообщалось, что в Вене прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 14:09
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
Гаджеты
Apple представила watchOS 7. Мониторинг сна, новые тренировки и танцы
Сегодня компания Apple в рамках презентации на WWDC 2020 представила будущую систему watchOS 7. В ней будут новые возможности персонализации и полезные функции для тех, кто следит за своим здоровьем и физической активностью.
ITZine.ru 14:08
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Общество
Илон Маск рассказал о своих любимых видеоиграх
Перечень своих любимых видеоигр опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, 21 июня информацию об этом бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 02:18
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Политика
Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 14:38
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Общество
ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Общество
Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда
В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.
Невские Новости 12:11
Политика
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
Общество
Закупку СИЗ на миллиард для госпиталя в «Ленэкспо» расследует УФАС
«Изучив полученные ответы, СПб УФАС выявило в действиях госпиталя при заключении контракта с ООО „Рэд Стар“ на поставку средств индивидуальной защиты на сумму, превышающую миллиард рублей, признаки нарушения закона», — отметили антимонопольщики.
Росбалт 04:58
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Здоровье
В Ростовской области еще 141 человек заразился коронавирусом
Уточняется, что больше всего заболевших коронавирусом за сутки было зафиксировано в Ростове-на-Дону (58), за ним следует Новошахтинск (14), Батайск (11), Таганрог (7), Каменск-Шахтинск (6), Новочеркасск (6), Шахты (9), Азовский район (3), Аксайский район (3), Веселовский район (3), Красносулинский район (3), Мартныновский район (3) и по 1-2 человека в других городах и районах области.
ГЛАС.RU 06:26
Политика
США ограничат выдачу виз до конца года
Американские власти приостановят выдачу ряда виз до конца 2020 года, также планируется продлить запрет на въезд для некоторых категорий держателей грин-карт.
RT на русском 16:14