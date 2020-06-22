с чего всё началось

На российской антарктической станции "Мирный" вспыхнул пожар, жертв и пострадавших нет, сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Происшествие произошло вчера в 16:40 мск.

На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар

Происшествия В Петербурге после суда по делу «Сети» задержали более 20 человек В Санкт-Петербурге около Второго Западного окружного военного суда собрались активисты, поддерживающие Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, приговоренных к заключению по делу о террористической организации «Сеть» (запрещена в России), полиция задержала более 20 человек. 1K

Общество В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 14

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.

Кино Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер Режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает издание Variety.

Политика Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД Ранее сообщалось, что в Вене прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. 25

Общество В Москве начинается новый этап снятия ограничений В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 848

Гаджеты Apple представила watchOS 7. Мониторинг сна, новые тренировки и танцы Сегодня компания Apple в рамках презентации на WWDC 2020 представила будущую систему watchOS 7. В ней будут новые возможности персонализации и полезные функции для тех, кто следит за своим здоровьем и физической активностью.

Общество Илон Маск рассказал о своих любимых видеоиграх Перечень своих любимых видеоигр опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, 21 июня информацию об этом бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter. 3

Происшествия Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. 19

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 5

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 73

Общество ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель. 64

Общество Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.

Политика Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник. 20

Общество Закупку СИЗ на миллиард для госпиталя в «Ленэкспо» расследует УФАС «Изучив полученные ответы, СПб УФАС выявило в действиях госпиталя при заключении контракта с ООО „Рэд Стар“ на поставку средств индивидуальной защиты на сумму, превышающую миллиард рублей, признаки нарушения закона», — отметили антимонопольщики. 54

Здоровье В Ростовской области еще 141 человек заразился коронавирусом Уточняется, что больше всего заболевших коронавирусом за сутки было зафиксировано в Ростове-на-Дону (58), за ним следует Новошахтинск (14), Батайск (11), Таганрог (7), Каменск-Шахтинск (6), Новочеркасск (6), Шахты (9), Азовский район (3), Аксайский район (3), Веселовский район (3), Красносулинский район (3), Мартныновский район (3) и по 1-2 человека в других городах и районах области. 1,3K