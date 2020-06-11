Космос
РИА НовостиНа российском модуле МКС ищут источник бензола
Экипаж Международной космической станции проводит измерения уровня бензола в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора в попытке найти источник его появления, сообщило НАСА.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Политика
В Кремле объяснили, почему не пригласили на парад Победы Зеленского
Readovka.ru вчера в 08:51
Политика
В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы
REGNUM вчера в 05:53
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Шоу-бизнес
Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом
ФАН вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Общество
Amazon закрыла полиции США доступ к технологии распознавания лиц
Компания Amazon ввела мораторий на использование полицией США технологии распознавания лиц Amazon Rekognition.
РБК 02:03
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Политика
Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
Газета.Ru вчера в 20:02
Общество
В Миннесоте протестующие свалили статую Христофора Колумба
RT на русском 02:30
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Экономика
Российским пенсионерам готовят выплату в 2000 рублей
Российские пенсионеры могут рассчитывать на единовременную денежную выплату. Сумма составит около 2 тысяч рублей.
ФедералПресс 01:13
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru вчера в 01:49
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Происшествия
В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем
В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Общество
Во Владимирской области выявили еще 64 случая коронавируса
По данным Роспотребнадзора во Владимирской области еще 64 человека заболели коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 02:47
Здоровье
Как избежать перегрева в жару: отвечает Роспотребнадзор
Метеорологи прогнозируют в Саратовской области жару до +34°С. В связи с установившейся жаркой погодой специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер: 1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.
Саратов 24 09 июня в 04:08
Общество
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 22:08
Общество
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка друзьях из-за погромов
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
Здоровье
В Правительстве Алтайского края выявили коронавирус
Диагноз COVID-19 подтвердился у двух сотрудников Алтайского центра финансовых исследований. Они работали с документами в краевом Минфине.
Вести Алтай 00:15
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Политика
Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25