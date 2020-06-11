Космос

РИА НовостиРИА НовостиНа российском модуле МКС ищут источник бензола

Экипаж Международной космической станции проводит измерения уровня бензола в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора в попытке найти источник его появления, сообщило НАСА.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
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Нашли предшественника Великой китайской стены.
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