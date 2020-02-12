В России впервые за 20 лет сменился лидер по производству пива. Об этом пишет газета «Ведомости». По итогам 2019 года 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, заняв долю в 28 процентов рынка.

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Политика Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Политика Посол РФ назвал последствия отказов во въезде в Израиль Отказы российским гражданам во въезде в Израиль разрушают экономическую базу туризма, а также ослабляют связи в культурной, образовательной и научной сферах между двумя государствами.

Общество Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

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Общество В Госдуме предложили ввести скидки на оплату ЖКХ Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.

Происшествия В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.

Финансы Лояльность россиян к банкам оказалась на пятилетнем минимуме Уровень лояльности оказался самым низким как минимум с 2016 года — именно с этого момента НАФИ публикует статистику.

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Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.