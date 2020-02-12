Экономика

ВедомостиВедомостиНа российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

Президент компании Ларс Леманн лишь передал через пресс-службу, что компания не удовлетворена результатами 2019 г.: ее доля снизилась на 3 процентных пункта – с 30% в 2018 г. до 27%. В прошлом году, особенно во второй его половине, ценовая конкуренция была очень напряженной, добавляет он.
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с чего всё началось

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.
Ведомостивчера в 13:05

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В Союзе российских пивоваров сменился председатель

Деловое.ТВ02:00

Алексей Кедрин: «Важно не то, как называется союз, а насколько отрасли удаётся взаимодействовать»

Profibeer.ruвчера в 06:38

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

Газета.Ru00:19

На российском пивном рынке впервые за 24 года произошла смена лидера

РБКвчера в 22:34

На пивном рынке России произошла смена лидера

Красная веснавчера в 14:41

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

Ведомостивчера в 13:05

На пивном рынке России впервые с 1996 года сменился лидер

Коммерсантъ01:58
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Общество

Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине

Житель Минска Арамаис Миракян заявил, что в одном из магазинов города продавщица заставила его обращаться к ней на русском, а не на белорусском языке.
Известия 00:15
Здоровье

Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
Наука

В ДНК западных африканцев обнаружили гены неизвестного гоминида

В геноме жителей Западной Африки найдены участки, свидетельствующие о близком знакомстве с неизвестным пока видом человека, получившим название «призрачного».
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Шоу-бизнес

Актриса Александра Яковлева показала себя без волос после химиотерапии

Известная актриса Александра Яковлева несколько лет борется с раком груди. Доктора диагностировали у нее четвертую стадию онкологии.
ФАН 11 февраля в 13:50
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
Здоровье

В Пскове ввели масочный режим для борьбы с гриппом и ОРВИ

Администрация Пскова объявила о введении в городских образовательных, социальных учреждениях, на предприятиях торговли и общественного питания масочного режима для сотрудников в рамках борьбы с гриппом и ОРВИ.
RT на русском 01:40
Общество

Законопроект о «гаражной амнистии» внесен в правительство РФ

В правительство РФ внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены", говорится в сообщении Росреестра.
РИА Новости 02:09
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Известия вчера в 20:51
Общество

Гигантский скелет неопознанного существа вынесло на берег после шторма

На берег шотландского города Абердин выбросило гигантский скелет неопознанного существа. Об этом сообщается в группе Fubar News на Facebook.
Lenta.ru 01:15
Футбол

Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
Хоккей

Нападающий «Сибири» Комаров выбыл до конца сезона

Нападающий ХК «Сибирь» Виктор Комаров выбыл до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Sport24.ru 01:52
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Футбол

«Ливерпуль» проинформировал «Боруссию» о желании купить Санчо

Как сообщает Dominic King, английский клуб проинформировал дортмундцев о желании приобрести 19-летнего англичанина.
Спорт-Экспресс вчера в 19:18
Гаджеты

В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X

Американская компания Microsoft разработала первый эмулятор, предназначенный для тестирования новой операционной системы Windows 10X.
Shraibikus News вчера в 08:27
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом

Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Известия вчера в 23:40
Армия и оружие

Президент Турции обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена мириться с нарушением договорённостей по Идлибу и готова задействовать всю свою мощь.
Говорит Москва 01:49
Общество

Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Россияне пока не заразились коронавирусом на взятом под карантин круизном лайнере Diamond Princess.
BFM.ru вчера в 12:50
Биатлон

Назван состав российской сборной на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

МонаВиста 01:22
Общество

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Армия и оружие

США сдвигает срок сдачи объекта ПРО в Польше из-за недостатка средств

Военное ведомство США сталкивается с проблемами при создании объекта противоракетной обороны (ПРО) на территории Польши, 13 февраля сообщает американское издание Breaking Defense.
Красная весна 00:50
Хоккей

ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

РБК вчера в 13:13
Экономика

В России усомнились в плане Минфина привлечь 30 трлн рублей инвестиций

Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн рублей инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).
Росбалт 01:35
Музыка

Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»

На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
The Moscow Post 11 февраля в 05:51
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Интернет

Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Гаджеты

Защищенные компьютеры на базе «Эльбруса» представил «Ростех»

Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».
ToDay News Ufa вчера в 13:04
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
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