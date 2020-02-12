Экономика
Газета.RuВ России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на работников двух фирм, которые привели данные Nielsen и государственной системы учета ЕГАИС.
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с чего всё началось
По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.Ведомости12 февраля в 13:05
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