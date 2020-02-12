Экономика

Журналистская правдаЖурналистская правдаНа пивном рынке России сменился лидер

Новым лидером с 28% от объемов российского пивного рынка впервые с 1996 года стал производитель торговой марки «Клинское» компания AB InBev Efes. Представители «Балтики» объяснили утрату своих лидирующих позиций крайне обострившейся за последние годы конкуренцией на пивном рынке России.
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с чего всё началось

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.
Ведомости12 февраля в 13:05

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«Дешёвое пойло»: что происходит на российском пивном рынке

REGNUM13 февраля в 03:35

Кому поможет конфликт пивоваров

Ведомости13 февраля в 16:11

На российском рынке пива сменился лидер

Интерфакс13 февраля в 03:30

Анатолий Костырев о борьбе за интересы пивоваров

Коммерсантъ13 февраля в 18:12

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

Газета.Ru13 февраля в 00:19

На российском пивном рынке впервые за 24 года произошла смена лидера

РБК12 февраля в 22:34

На российском пивном рынке сменился лидер

Lenta.ru12 февраля в 20:30
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Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
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Футбол

Кокорин прибыл в расположение «Сочи»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушков во время контрольного матча с «Сочи» опубликовал фотографию с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, который, как пишет пресса, перейдет в команду Владимира Федотова на правах аренды.
ProstoProSport вчера в 10:59
Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

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Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии

FreeNews-Volga вчера в 06:03
Биатлон

Шипулин лишится статуса олимпийского чемпиона

Информацию о дисквалификации подтвердили в СБР и РУСАДА. Таким образом, Антон Шипулин лишается статуса олимпийского чемпиона.
Metaratings 04:15
Спорт

Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, побив свое же собственное достижение недельной давности.
РИА Новости 09:52
Политика

Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Коммерсантъ 08:08
Политика

Захарова обозначила основную проблему Мюнхенской конференции

Главная проблема Мюнхенской конференции по безопасности заключается в несоответствии динамики дискуссии и скорости развития событий.
Политическая Экспертиза 09:41
Политика

Макрон признал провал антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Lenta.ru 07:22
Общество

ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами

Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Коммерсантъ 05:21
Политика

Лавров встретился с турецким коллегой Чавушоглу в Мюнхене

Глава МИД России Сергей Лавров провёл двустороннюю встречу с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Life.ru 09:09
Общество

В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции

В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
РБК Санкт-Петербург 09:48
Общество

В Екатеринбурге почтили память воинов-афганцев

В Екатеринбурге у мемориала "Черный тюльпан" прошел многолюдный траурный митинг, приуроченный к 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, а также Дню памяти соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Российская газета 06:27
Гаджеты

Определён самый мощный смартфон на Android

В бенчмарке AnTuTu появился новый лидер по тесту производительности. Таким образом определён самый мощный смартфон на Android.
Ferra 09:10
Единоборства

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

ТАСС вчера в 03:32
Армия и оружие

Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57

Особенности Су-57 как малозаметного истребителя создали дополнительные сложности для разработчиков его вооружения.
Российская газета вчера в 02:05
Общество

Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.
Lenta.ru вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии

Ореанда-Новости 08:33
Хоккей

Буллит Панарина был засчитан правильно

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Вести.Ru вчера в 02:12
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru 07:42
Политика

Зеленский выступил с новой инициативой о разведении сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене анонсировал украинскую инициативу о разведении сил и средств конфликтующих сторон в зоне конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 06:18
Политика

ЦИК организует общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК РФ организацию подготовки проведения общероссийского голосования по поправке в Конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 04:12
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru 05:21
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 09:13
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 13 февраля в 11:09
Автоспорт

Квят впервые вывел на трассу новый болид «Альфа Таури»

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят провёл обкатку нового болида команды, получившего индекс AT01.
Чемпионат 05:02
Культура

Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу

Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.
ToDay News Ufa 03:59
Политика

Мирный план по Донбассу не устроил Киев

План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Вести.Ru вчера в 23:18
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
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