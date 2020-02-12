Экономика
9111.ruНа российском пивном рынке впервые за последние 20 лет сменился лидер
По итогам 2019 года на российском пивном рынке впервые за более чем 20 лет сменился лидер. Лидирующую позицию заняла компания AB InBev Efes, которая сменила входящую в Carlsberg Group «Балтику».
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с чего всё началось
Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники двух пивоваренных компаний, ссылаясь на данные исследовательского агентства Nielsen и государственной системы учета ЕГАИС.РБК12 февраля в 22:34
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Хоккей
Панарин набрал два очка и забил буллит в победном матче «Рейнджерс»
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках.
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Политика
Украина отказалась от плана «12 шагов к миру в Донбассе»
Представители украинского внешнеполитического ведомства заявили, что не считают план под названием «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» официальным документом, поскольку он был составлен группой неравнодушных политиков и экспертов, и поэтому является частной инициативой.
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1
«Монако» одержал победу над «Монпелье» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Единоборства
Александр Емельяненко подарил Рамзану Кадырову чемпионский пояс
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко передал главе Чечни Рамзану Кадырову чемпионский пояс, полученный за победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Политика
Норвегия отказалась от переговоров по Шпицбергену с Россией
Норвегия не проводит консультаций по осуществлению ее суверенитета над какой-либо частью своей территории, заявили в норвежском МИД, сообщает портал High North News.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Футбол
Клопп: «„Ювентус“ был моим фаворитом ЛЧ до старта сезона»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о фаворитах Лиги чемпионов:До старта сезона моим фаворитом был "Ювентус".
Финансы
Доллар или евро: эксперт назвал точный курс на неделю
По словам эксперта, считается, что долговой, а вместе с ним и валютный рынок является более «умным», так как там крутятся более значительные суммы.
Политика
Партия «Слуга народа» объявила идеологией украинский центризм
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объявлен украинский центризм, заявил в субботу, 15 февраля, председатель фракции Александр Корниенко.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Происшествия
Во Владимире в поезде «Ласточка» нашли мертвого машиниста
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Общество
В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Армия и оружие
Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо
Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Шоу-бизнес
После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Происшествия
Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге
В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.