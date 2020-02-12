Экономика

9111.ru9111.ruНа российском пивном рынке впервые за последние 20 лет сменился лидер

По итогам 2019 года на российском пивном рынке впервые за более чем 20 лет сменился лидер. Лидирующую позицию заняла компания AB InBev Efes, которая сменила входящую в Carlsberg Group «Балтику».
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с чего всё началось

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.
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В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

Газета.Ru13 февраля в 00:19

На российском пивном рынке впервые за 24 года произошла смена лидера

РБК12 февраля в 22:34

На российском рынке пива сменился лидер

Интерфакс13 февраля в 03:30
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Минспорт предупредил о новых санкциях WADA

Министерство спорта предупреждает, что заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу изучения данных и анализа проб московской лаборатории дают основания ожидать новые примеры дисциплинарных решений.
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При покупке жилья материнский капитал можно будет перевести на эскроу-счета, говорится в постановлении правительства.
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