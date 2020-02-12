Экономика
9111.ruНа российском пивном рынке впервые за последние 20 лет сменился лидер
По итогам 2019 года на российском пивном рынке впервые за более чем 20 лет сменился лидер. Лидирующую позицию заняла компания AB InBev Efes, которая сменила входящую в Carlsberg Group «Балтику».
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По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.Ведомости12 февраля в 13:05
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