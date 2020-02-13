Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксНа российском рынке пива сменился лидер

За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний. Источники газеты, ссылаются на данные Nielsen и ЕГАИС.
Читать в источнике
Комментировать57
с чего всё началось

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.
Ведомостивчера в 13:05

Подробнее о событии

На российском пивном рынке впервые за 24 года произошла смена лидера

РБКвчера в 22:34

На пивном рынке России впервые с 1996 года сменился лидер

Коммерсантъ01:58

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

Газета.Ru00:19

AB InBev Efes стал лидером пивного рынка России

Profibeer.ru02:27

На российском рынке пива сменился лидер

Интерфакс03:30

На пивном рынке России произошла смена лидера

Красная веснавчера в 14:41

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

Ведомостивчера в 13:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 03:51, Ашберн
Экономика

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 04:39
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Lenta.ru 02:04
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Политика

Премьер Польши хочет посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154

РИА Новости 02:21
Экономика

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
РБК 11 февраля в 01:44
Происшествия

В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе

Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
RT на русском 02:50
Армия и оружие

Посольство России предложило туркам определиться в отношениях с США

Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Twitter пост, в котором призвало граждан Турции решить, следует ли считать США союзниками.
РЕН ТВ вчера в 20:19
Политика

Мишустин рассказал о новом управлении в аппарате правительства

В структуре аппарата правительства появилось новое управление по развитию приоритетных территорий, его будет курировать вице-премьер Юрий Трутнев, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания правительства.
Rambler News Service 03:41
Здоровье

В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Российская газета 03:28
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Общество

Граждане Украины обвинили Киев в затягивании их эвакуации из Китая

Накануне, 12 февраля, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Киев оттягивает эвакуацию своих граждан из Китая, чтобы минимизировать все риски, связанные с распространением коронавируса, пишет «Украина.ру».
Известия 03:38
Экономика

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
РБК вчера в 13:13
Транспорт

Губернатор Беглов утвердил транспортную реформу в Петербурге

Накануне градоначальник дал старт новой транспортной реформе в северной столице. Он подписал документ планирования регулярных перевозок.
Санкт-Петербургские ведомости 01:50
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
RT на русском 10 февраля в 11:11
Происшествия

СК начал проверку после ЧП на заводе в Свердловской области

РИА Новости 02:14
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Политика

Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»

Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Lenta.ru 03:33
Хоккей

Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

Коммерсантъ вчера в 12:55
Футбол

Школе футболиста Головина не дошли деньги от «Монако»

Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, где воспитывался Александр Головин, рассказал о ситуации с выплатами от футбольного клуба «Монако».
Rostov gazeta вчера в 06:31
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News вчера в 01:08
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Здоровье

Прокуратура проверит информацию о вызове врача ребёнку с 327-го раза

Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребёнку в Златоусте с 327-го раза, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
News.ru 02:59
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru 11 февраля в 10:25
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Вести.Ru вчера в 10:40
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» объявил о поставках новых танков Т-90М в 2020 году

Серийные поставки нового танка Т-90М «Прорыв-3» начнутся уже в 2020 году.
Известия 01:16
Игры

В People Can Fly не работают создатели Bulletstorm и Painkiller

Адриан Хмеляж, геймдизайнер Painkiller и Bulletstorm, после свежего трейлера Outriders от People Can Fly заявил, что в студии не осталось создателей тех самых Painkiller и Bulletstorm.
Игромания.ру вчера в 09:10
Экономика

Эксперты усомнились в плане Минфина привлечь ₽30 трлн инвестиций

Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн руб. инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК; соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).
РБК 00:00
Политика

Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Газета.Ru 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное