Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксНа российском рынке пива сменился лидер

За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний. Источники газеты, ссылаются на данные Nielsen и ЕГАИС.
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с чего всё началось

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место.
Ведомостивчера в 13:05

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На российском рынке пива сменился лидер

Интерфакс03:30

На пивном рынке России впервые с 1996 года сменился лидер

Коммерсантъ01:58

AB InBev Efes стал лидером пивного рынка России

Profibeer.ru02:27

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

Газета.Ru00:19

На российском пивном рынке впервые за 24 года произошла смена лидера

РБКвчера в 22:34

На пивном рынке России произошла смена лидера

Красная веснавчера в 14:41

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

Ведомостивчера в 13:05
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Хоккей

Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

Петербургский дневник вчера в 13:05
Политика

Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
REGNUM вчера в 23:22
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Происшествия

Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:16
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии.
РИА Новости вчера в 16:56
Авто

Tesla отзовет 15 тыс. Model X из-за проблем с усилителем руля

Мой Брянск 03:22
Происшествия

Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника

Уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.
РИА Новости 02:59
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Интерфакс 01:17
Общество

Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Известия вчера в 14:43
Политика

Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»

Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Lenta.ru 03:33
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Гаджеты

Вот что Xiaomi предлагает докупить для Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi сегодня представила флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, а также ряд интересных дополнительных аксессуаров, которые можно использовать не только с флагманами, но и с другими мобильными устройствами.
iXBT.com 03:07
Общество

В США начали расследование против Гарварда и Йеля

Министерство образования США начало расследование в отношении Гарвардского и Йельского университетов из-за того, что те не предоставили информацию о подарках от иностранных государств и контрактах с ними.
РИА Новости вчера в 21:36
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Общество

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Известия 11 февраля в 20:23
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Игры

Сценарист Mass Effect Дрю Карпишин рассказал о корпоративности BioWare

Игромания.ру вчера в 10:44
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 11 февраля в 05:45
Шоу-бизнес

Актриса Александра Яковлева показала себя без волос после химиотерапии

Известная актриса Александра Яковлева несколько лет борется с раком груди. Доктора диагностировали у нее четвертую стадию онкологии.
ФАН 11 февраля в 13:50
Армия и оружие

Пентагон назвал Россию и Китай основными угрозами для США в Африке

Политика Сегодня вчера в 16:28
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru 11 февраля в 02:15
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе

Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 03:55
Происшествия

В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из-под карантина пациентку

В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от главного санитарного врача города к пациентке, которая ранее сбежала из-под карантина по коронавирусу.
РБК 03:27
Здоровье

В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Российская газета 03:28
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Повестка дня вчера в 03:03
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
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